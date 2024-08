Boëtius ‘droomt’ van terugkeer bij Feyenoord: ‘Ik kan echt iets toevoegen’

Jean-Paul Boëtius wil dolgraag weer aan de slag. De dertigjarige middenvelder is al ruim een jaar clubloos, en kreeg in die tijd ook nog eens te horen dat er opnieuw kanker bij hem was geconstateerd. Inmiddels is Boëtius weer ‘schoon’, en staat hij te trappelen om een uitdaging. “Terugkeren bij Feyenoord is toch de ultieme droom, samen met Mainz”, vertelt hij aan de Volkskrant.

Bijna anderhalf jaar nadat hij behandeld was voor teelbalkanker sloeg in maart 2024 het noodlot opnieuw toe. Boëtius meldde op Instagram dat de kanker was uitgezaaid naar de lymfeklieren en een aantal chemokuren moest ondergaan.

“Het duurde bijna drie maanden”, vertelt de geboren Rotterdammer aan de Volkskrant. “Ik ben er goed doorheen gekomen. Als ik thuiskwam was ik knock-out, zelfs als mijn dochtertje op me sprong, sliep ik door. Eetlust verdween, alles smaakte chemisch.”

Half juli werd Boëtius weer ‘schoon’ verklaard. “Al mag je dat officieel pas na vijf jaar zeggen”. Inmiddels is hij naarstig op zoek naar een nieuwe club, het liefst van een hoog niveau.

Mede vanwege dat laatste liet hij een avontuur bij Sparta Rotterdam vorig jaar schieten. “Sparta is een geweldige club met een ontzettend leuke spelersgroep, maar ik was vier jaar lang een sterkhouder bij Mainz in de Bundesliga. Bovendien wilde Sparta me inzetten als buitenspeler, en dat ben ik niet meer.” Boëtius ziet zichzelf nu meer als ‘een spelbepalende middenvelder’. In die rol zou hij graag terugkeren bij jeugdliefde Feyenoord.

“Terugkeren bij Feyenoord is toch de ultieme droom, samen met Mainz”, aldus de door de Rotterdammers opgeleide voetballer. “Ik kan er echt iets toevoegen met wat ik kan en heb geleerd.” In twee periodes kwam Boëtius al tot 136 officiële optredens voor Feyenoord, en haalde hij zelfs het Nederlands elftal. Boëtius heeft zichzelf overigens nog niet aangeboden in De Kuip. “Ik wil me niet opdringen.”

Boëtius, die zegt fit en gretiger dan ooit te zijn, speelde zijn laatste officiële wedstrijd op 27 mei 2023 namens Hertha BSC. De enkelvoudig Oranje-international deed toen het gehele duel mee tegen VfL Wolfsburg. Na die tijd toonden onder meer FC Kopenhagen, Hellas Verona, New York Red Bulls en dus Sparta interesse. Het is onbekend of Feyenoord een terugkeer van zijn jeugdexponent ziet zitten.