Boegeroep klinkt uit uitvak als Wout Weghorst rentree maakt bij Burnley

Wout Weghorst kwam maandagavond voor het eerst sinds mei 2022 in actie voor Burnley in een officieel duel. De boomlange spits verscheen tegen Luton Town (1-4 winst ) in de 82ste minuut binnen de lijnen. Weghorst kwam tijdens de korte invalbeurt niet tot scoren.

Burnley leidde halverwege op Kenilworth Road met 0-2 dankzij doelpunten van Josh Brownhill en Wilson Odobert. Tahith Chong gaf Luton Town na rust hoop, maar een dramatische start van het nieuwe seizoen in het Championship was niet meer af te wenden.

Dara O'Shea en Vitinho tilden de stand naar 1-4 in de 72ste en 80ste minuut, waardoor degradant Burnley een uitstekende start kent van de nieuwe jaargang op het tweede niveau in Engeland.

Twee minuten na de vierde treffer maakte Weghorst zijn entree. Er volgde boegeroep vanuit het uitvak met Burnley-fans. Er klonk echter ook gejuich op de momenten dat Weghorst de bal toucheerde.

Weghorst speelde op 31 mei 2022, tegen Newcastle United, voor het laatst voor Burnley in een officieel duel. Burnley speelde destijds nog in de Premier League. Afgelopen seizoen wist de inmiddels vertrokken Vincent Kompany the Clarets niet te behoeden voor degradatie.

Championship Portsmouth POR 2024-08-17T11:30:00.000Z 13:30 Luton Town LUT

Championship Burnley BUR 2024-08-17T14:00:00.000Z 16:00 Cardiff City CAC

De Oranje-international werd in de afgelopen jaren verhuurd aan achtereenvolgens Besiktas, Manchester United en TSG Hoffenheim. Weghorst keerde onlangs terug bij Burnley, maar ondanks een doorlopend contract tot medio 2025 lijkt hij de club snel te gaan verlaten.

Weghorst wordt al enige tijd in verband gebracht met Ajax, volgens de spits 'de grootste club van Nederland'. Een eerste bod van de Amsterdammers op de aanvaller blijft voorlopig echter uit.