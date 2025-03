Blunderend Club Brugge gooit in Champions League eigen glazen in tegen Aston Villa

Club Brugge heeft dinsdagavond een totaal onnodige nederlaag geïncasseerd in de Champions League. De ploeg van trainer Nicky Hayen was in de achtste finalewedstrijd tegen Aston Villa duidelijk de bovenliggende partij, maar gaf het in de slotfase via een eigen doelpunt en knullige strafschop helemaal weg: 1-3. Daardoor reist de Belgische topclub over een week met een slechte uitgangspositie richting Birmingham.

Al in de derde minuut was het raak voor Aston Villa. Een vrije trap van Youri Tielemans werd met het hoofd teruggelegd door Tyrone Mings en knap binnengeschoten door Leon Bailey: 0-1. Kort daarna stuitte Aston Villa-aanvaller Marcus Rashford vanuit een lastige hoek op doelman Simon Mignolet.

Club Brugge sloeg al in de twaalfde minuut terug. Christos Tzolis controleerde op de linkerflank een hoge bal en legde die daarna panklaar voor Maxim De Cuyper. De opgekomen linksback schoot binnen in de verre onderhoek: 1-1.

De thuisploeg werd steeds sterker en kwam na een half uur spelen heel dichtbij de voorsprong. Chemsdine Talbi kon van dichtbij aanleggen, maar stuitte op een weergaloze reflex van Emiliano Martínez.

Ook in de tweede helft had Club het beste van het spel. Toch was de eerste kans na rust in de 68ste minuut voor Aston Villa. Aaron Ramsey legde de bal uitstekend klaar voor Marco Asensio, die op Mignolet stuitte. De rebound viel goed voor Matthew Cash, maar de linksback verprutste de enorme mogelijkheid.

Daarna waren het de Belgen die de klok sloegen. Een kopbal van Hans Vanaken was in de 70ste minuut op weg naar de hoek, totdat Mings de bal miraculeus wegtikte. Even later legde Vanaken de bal met buitenkant voet fantastisch klaar voor Tzolis, die echter ver over schoot.

Vrijwel uit het niets kwam Aston Villa acht minuten voor tijd tot scoren, waarvoor het hulp kreeg van Club Brugge. Een voorzet Morgan Rogers werd zeer ongelukkig in eigen doel getikt door Brandon Mechele: 1-2.

Het werd nog veel erger voor de Belgen, toen Tzolis even later totaal onnodig een strafschop weggaf. De linksbuiten van Club nam een bal verkeerd aan en tikte in een poging om dat te corrigeren zijn tegenstander Cash aan. Asensio velde het vonnis vanaf elf meter: 1-3.