Blunder stadionspeaker leidde tot hilariteit bij Roda: ‘Tranen over de wangen’

Roda JC Kerkrade stond vrijdag even wereldwijd in de schijnwerpers. Stadionspeaker Wim Frijns gaf ten onrechte aan dat concurrent FC Groningen op een 2-1 achterstand was gekomen, waardoor Roda en duizenden fans even in de veronderstelling waren dat promotie zo goed als een feit was. Groningen speelde echter gewoon met 1-1 gelijk bij Telstar, waardoor Groningen en Roda het vrijdag in een onderling duel in Euroborg mogen uitvechten om het laatste promotieticket.

Roda en Groningen waren maandenlang met Willem II verwikkeld in een hevige promotiestrijd. De Tilburgers slaagden er vorig weekend in om het Eredivisie-ticket binnen te halen en op dezelfde avond was ook Roda lange tijd op weg naar promotie.

De Limburgers moesten winnen, slaagden daarin tegen SC Cambuur (2-0), en moesten tegelijkertijd hopen op een nederlaag van Groningen. Groningen stond zeer lange tijd met 1-0 achter en kwam pas in minuut 95 op gelijke hoogte. Vlak daarna kondigde Frijns de 2-1 van Telstar aan, maar daar was nooit sprake van.

Het leverde enkele minuten lang bizarre livebeelden op. Waar heel Nederland wist hoe de vork in de steel zat, was dat niet het geval in het Parkstad Limburg Stadion, met onterechte, massale feestvieringen tot gevolg.

Roda-trainer Bas Sibum heeft desondanks niets gemerkt van enige afleiding bij zijn selectie. "Nee, precies dit soort vragen wilde ik op maandag, dinsdag, woensdag én donderdag voorkomen, omdat het voor ons totaal geen issue is. We hebben er met elkaar in de kleedkamer om gelachen. Dat er iemand op de schouders zat... We hebben er zelfs met tranen over de wangen om gelachen."

"Toen hebben we het afgesloten en zijn we doorgegaan. Dat kenmerkt deze groep. Ze zijn stabiel, ze zijn goed en die rust wilde ik graag zo houden deze week, omdat ik wist wat er komen ging."

Centrumverdediger Matisse Didden speelde in de wedstrijd tegen Cambuur een hoofdrol. De Belgische mandekker, die na dit seizoen vertrekt naar FC Utrecht, maakte bij een 1-0 stand opzichtig hands in zijn eigen zestien. Een strafschop werd echter nooit gegeven en Roda verdubbelde nadien de marge tegen Cambuur.

Ook Didden was even in de veronderstelling dat Roda gepromoveerd was. Zo vierde de Belg het feestje op de schouders van een fan, voordat duidelijk werd dat er van promotie geen sprake was.

"Ik kan er wel om lachen, om eerlijk te zijn", blikt Didden terug. "Ik had het achteraf liever niet gehad, maar het is gebeurd en het enige wat je daar nu nog mee kan doen is de grapjes accepteren die ze maken en er zelf ook om lachen, want eigenlijk is het ook gewoon bizar." Van spanning is nog geen sprake bij Didden. "Dat komt pas als we in het stadion rondlopen. Tot nu toe zijn we allemaal vrij relaxed."

FC Groningen - Roda JC Kerkrade begint vrijdag om 20:00 uur. Bij een zege van de thuisploeg promoveert Groningen, bij ieder ander resultaat Roda.

