Blind kon naar andere club dan Girona: ‘Heb heel lang getwijfeld’

Dinsdag, 5 december 2023 om 21:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:45

Daley Blind heeft serieus getwijfeld om bij Royal Antwerp FC aan de slag te gaan, zo vertelt hij tegen Eleven/DAZN. De verdediger annex middenvelder werd begeerd door Mark van Bommel en Marc Overmars, maar sloeg het aanbod twee keer af.

Blind had de clubs afgelopen zomer voor het uitzoeken. Ondanks een teleurstellend halfjaar bij Bayern München lag de Oranje-international goed in de markt. Onder meer Royal Antwerp zag hem graag komen.

"Ik heb zeker contact gehad met Van Bommel en Overmars", vertelt Blind. "Dat was eigenlijk al voor een periode daarvoor (in de winter, red.). Ik heb heel veel vertrouwen gevoeld van Van Bommel. Dat deed mij ontzettend goed. Ik heb echt lang getwijfeld om die stap te zetten, eigenlijk vóór Bayern München al."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Uiteindelijk koos Blind voor 'een andere fase van het leven' en vertrok hij een half jaar geleden naar Girona. "Die keuze was meer gebaseerd op het Spaanse voetbal. Maar ik had een heel goed gevoel bij Van Bommel en Overmars", herhaalt de linkspoot.

Blind kon zowel in de winter als in de zomer naar Antwerp, maar koos dus eerst voor Bayern en vervolgens voor Girona. Bij laatstgenoemde club gaat het voortvarend. Girona gaat samen met Real Madrid aan kop in LaLiga.

De keuze voor Bayern München pakte slecht uit voor Blind. De 104-voudig international verscheen er slechts één keer in de basis en moest het verder doen met korte invalbeurten. Na een half jaar gingen beide partijen weer uit elkaar.

Kansloos

Van Bommel zei in januari van dit jaar te balen dat Blind niet naar de Bosuil kwam. "We hadden goed contact met Daley, maar hij maakte een logische keuze. Als een ploeg als Bayern aanklopt, dan weet je dat je daar niet tegenop kan. Voor ons is dit jammer, want Daley is iemand met veel kwaliteiten en hij is multi-inzetbaar."