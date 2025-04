Blije Ron Jans na ruime zege FC Utrecht tegen Ajax: ‘We willen een signaal geven’

Ron Jans verschijnt dolgelukkig voor de camera van ESPN. De trainer van Utrecht zag zijn ploeg met ruime cijfers (4-0) winnen van Ajax.

“De dag wordt alleen maar mooier”, begint Jans. “Maar ik doe verder geen gekke dingen hoor. Ik rij straks gewoon lekker naar huis. Voor FC Utrecht is dit een mooie dag.”

De ruime zege kwam voor Jans als een verrassing. “Ik had 4-0 niet helemaal verwacht. Ik vond dat wij moeizaam begonnen. We veroverden goed de bal met druk, maar waren hem ook weer snel kwijt waardoor Ajax gevaarlijk werd. Na 2 minuten kregen ze echt al een grote kans”, analyseert de ervaren trainer.

“Wij werden naarmate de wedstrijd vorderde wat rustiger, maar we bleven wel agressief. Wij waren enorm effectief en Ajax was dat niet. We hadden een geweldige keeper nodig op belangrijke momenten”, looft Jans Vasilios Barkas.

ESPN-verslaggever Christian Willaert vraagt vervolgens naar de contractverlenging van goudhaantje Miguel Rodríguez. “Ik ben er wel bij betrokken. Gelukkig gaat dat geld niet van mijn rekening af”, lacht Jans. “We hebben hiervoor al verlengd met Viergever en Barkas. We willen hiermee een signaal geven dat het niet alleen om dit seizoen gaat, maar ook om de toekomst.”

“Want als je Europees gaat spelen heb je ook een Europese selectie nodig. Jordy Zuidam kwam naar mij toe en hij zei: ‘Ik heb toestemming van de club, we kunnen het nu meteen gewoon doen.’ Geweldig is dat”, aldus 66-jarige trainer.

Door de overwinning is Europees voetbal steeds realistischer voor Utrecht. “Dat komt nu wel dichtbij ja. Ik ben niet echt een feestganger. Dan ga ik liever ergens achteraf zitten of lekker naar huis. Daar geniet ik enorm en dan kan ik weer lekker naar jou kijken op tv”, grijnst Jans. ”Ik heb al zo weinig vrije tijd en dan vind ik het lekker om dat met mijn naasten te delen.”