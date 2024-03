Bizarre comeback Conference League: Maccabi Tel Aviv geeft 1-4 voorsprong weg

Olympiakos heeft donderdagavond voor een enorme stunt gezorgd in de Conference League. De Grieken leken al min of meer uitgeschakeld nadat het heenduel met Maccabi Tel Aviv met 1-4 was verloren, maar wonnen het uitduel plots met nog ruimere cijfers: 1-6. Daardoor verzekerde Olympiakos zich van de kwartfinale.

Het tweeluik leek vorige week eigenlijk al beslist. Mede door twee doelpunten van voormalig PSV'er Eran Zahavi zegevierde Maccabi Tel Aviv met 1-4 in Piraeus.

Maar donderdag keerden de Grieken het ineens helemaal om. In Servië, waar het duel werd gespeeld vanwege de oorlog tussen Israël en Hamas, stond hij bij rust al 0-3 voor Olympiakos.

Daniel Podence maakte de openingstreffer met een schot in de korte hoek via de binnenkant van de paal, waarna diezelfde Portugees met een goede pass aan de basis stond van de 0-2 van Kostas Fortounis. Ayoub El Kaabi kopte – opnieuw op aangeven van Podence – de 0-3 binnen.

Over twee duels stond het daarom plots weer gelijk. Maccabi Tel Aviv kwam na tien minuten in de tweede helft echter terug: Zahavi benutte een penalty.

Daarna was het weer de beurt aan Olympiakos. Met een prachtige omhaal zorgde El Kaabi voor de 1-4. Over twee duels stond het derhalve 5-5, waardoor er een verlenging aan te pas moest komen.

In die verlenging trok Olympiakos aan het langste eind, door goals van Stevan Jovetic en Youssef El-Arabi: 1-6. Een bizarre comeback was daarmee voltooid.

