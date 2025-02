Bizarre blunder bij Manchester United na misverstand tussen André Onana en Patrick Dorgu

Manchester United is de thuiswedstrijd tegen Ipswich Town op dramatische wijze begonnen. The Red Devils keken in de vierde minuut al tegen een 0-1 achterstand aan na een bizarre blunder achterin.

Rúben Amorim had een basisplaats ingeruimd voor Nederlanders Joshua Zirkzee en Matthijs de Ligt. Ook stond André Onana vanzelfsprekend in de basis, al zag de doelman er wel uiterst ongelukkig uit bij de vroege tegentreffer van Manchester United.

Een lange bal belandde tussen de doelman en linkervleugelverdediger Patrick Dorgu in. Onana besloot uit te komen tot aan de rand van zijn strafschopgebied, maar dat had Dorgu niet in de gaten. De twintigjarige Deen speelde de bal daarom terug richting zijn eigen doel.

Daar kon Jaden Philogene optimaal van profiteren. De aanvaller van Ipswich Town was als eerste bij de bal en kon van korte afstand binnentikken in het lege doel. Zo moet Manchester United dus opnieuw vroeg in de achtervolging.

Van de laatste zes thuiswedstrijden in de Premier League, verloor de ploeg van Amorim er maar liefst vijf. Mede daardoor staat Manchester United op een teleurstellende vijftiende plaats. Ipswich staat achttiende en kan de punten eveneens goed gebruiken.