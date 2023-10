Bizar: ‘Twee spelers van Legia opgepakt na vechtpartij bij stadion van AZ’

Vrijdag, 6 oktober 2023 om 07:15 • Wessel Antes • Laatste update: 07:18

Josué Pesqueira en Radovan Pankov zijn donderdagavond na de wedstrijd tussen AZ en Legia Warschau (1-0) opgepakt door de Nederlandse politie, zo melden diverse Poolse media. Een vechtpartij vlakbij de spelersbus, waarbij een beveiliger gewond raakte, zou de aanleiding zijn voor de aanhoudingen. Dariusz Mioduski, voorzitter en eigenaar van Legia, deed tevergeefs een poging om zijn spelers vrij te pleiten bij het politiebureau in Alkmaar.

Een woordvoerder van de Nederlandse politie laat enkel weten dat er na de wedstrijd twee verdachten zijn aangehouden voor mishandeling. Volgens de Poolse berichtgeving gaat het om Pesqueira en Pankov. Pesqueira is de 33-jarige aanvoerder van Legia en Pankov is zijn 28-jarige collega centraal achterin.

Bizar! Exclusieve beelden vanuit de Legia-spelersbus tonen conflict tussen Legia medewerkers/spelers en de Nederlandse mobiele eenheid. #AZLEG pic.twitter.com/0OlwOslm1O — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) October 5, 2023

Volgens de geruchten zou het duo na het duel in het AFAS Stadion een poging hebben gewaagd om de spelersbus te betreden, maar de beveiliging liet de verdedigers er niet langs. Na een poging om een deur te forceren volgde een vechtpartij, waarbij een beveiliger een hersenschudding en een gebroken elleboog opliep. Hij zou zijn afgevoerd naar het ziekenhuis, waarna de spelers werden aangehouden.

Mioduski hoopte zijn spelers donderdagnacht vrij te krijgen, maar kreeg te horen dat het duo de nacht moest doorbrengen in de cel. AZ zou juridische stappen tegen de Poolse topclub overwegen. Op internet circuleren ondertussen beelden van een conflict tussen de Legia-spelers (en medewerkers) en Nederlandse politie.

De verwachting is dat de politie vrijdag met meer informatie komt over het conflict. Het Poolse TVP Sport meldt dat Mioduski klappen heeft gekregen, al maakt het medium niet duidelijk of de politie of beveiliging zich daar schuldig aan gemaakt heeft.

Onrustig rond het AFAS Stadion

Al voor de wedstrijd tussen AZ en Legia was het onrustig rondom het AFAS Stadion in Alkmaar. Poolse supporters bestormden de toegangspoort, waarna de ME ingreep. Zij konden echter niet voorkomen dat de Legia-fans het stadion betraden. Een medewerker van de ME zou zelfs bewusteloos zijn geslagen. De politie spreekt over heftig geweld van de Poolse fans richting stewards en agenten, die geen aanhoudingen wisten te verrichten.

Op de website geeft de politie een korte verklaring, waarin de schuld bij Legia wordt gelegd. “In de voorbereiding op deze wedstrijd zijn er door de Nederlandse politie, die van Warschau en met Legia afspraken gemaakt, over de wijze waarop de supporters van Legia de wedstrijd konden bezoeken. In verband met de festiviteiten in de Alkmaarse binnenstad rond 450 jaar Alkmaars Ontzet was het niet mogelijk om bezoekende voetbalsupporters in de stad te ontvangen. In de loop van de wedstrijddag werd duidelijk dat Legia Warschau deze afspraken niet is nagekomen.”