Een hoogst opmerkelijk moment zaterdagavond op de Noorse velden. In de slotfase van het duel tussen Sarpsborg 08 en SK Brann (1-1) kreeg fysiotherapeut João Ferreira van de thuisploeg een rode kaart van scheidsrechter Marius Lien.

In de 84ste minuut van de wedstrijd ging Ferreira het veld op en kreeg hij geel te zien van de arbiter wegens het vertragen van het spel, zo bericht de Noorse staatsomroep NRK. Ferreira zei daarop wat en wees naar Lien, die daar niet van gediend was en de fysiotherapeut zijn tweede gele en dus een rode kaart toonde.

Ferreira kon zijn ogen niet geloven en lachte als een boer met kiespijn. De fysiotherapeut draaide zich om en leek alsnog naar de betreffende speler te willen gaan, maar bedacht zich en verliet hoofdschuddend het veld. “Het is het gebruik van woorden en gebaren dat ik niet kan toestaan”, verklaarde Lien na afloop van het duel tegenover NRK.

Never seen anything like this. Sarpsborg physio Joao Ferreira was given a yellow card during yesterday’s game vs Brann for entering the field without permission. He then protested and got a redpic.twitter.com/qVjrOeSrT6