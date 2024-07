Bizar moment in duel Go Ahead Eagles-opponent SK Brann: fysiotherapeut krijgt rood

Een hoogst opmerkelijk moment zaterdagavond op de Noorse velden. In de slotfase van het duel tussen Sarpsborg 08 en SK Brann (1-1) kreeg fysiotherapeut João Ferreira van de thuisploeg een rode kaart van scheidsrechter Marius Lien.

In de 84ste minuut van de wedstrijd ging Ferreira het veld op en kreeg hij geel te zien van de arbiter wegens het vertragen van het spel, zo bericht de Noorse staatsomroep NRK. Ferreira zei daarop wat en wees naar Lien, die daar niet van gediend was en de fysiotherapeut zijn tweede gele en dus een rode kaart toonde.

Ferreira kon zijn ogen niet geloven en lachte als een boer met kiespijn. De fysiotherapeut draaide zich om en leek alsnog naar de betreffende speler te willen gaan, maar bedacht zich en verliet hoofdschuddend het veld. “Het is het gebruik van woorden en gebaren dat ik niet kan toestaan”, verklaarde Lien na afloop van het duel tegenover NRK.

Ferreira kon ook na afloop weinig begrip opbrengen voor het rigoureuze besluit van Lien. “Ik vertelde dat wij en niet hij moeten beslissen of we het veld op gaan om behandeling te geven. Wij zijn degenen die gekwalificeerd zijn om die beslissing te nemen”, foeterde Ferreira.

Overigens kende het duel een passend spectaculair vervolg. In de eerste minuut van de blessuretijd zette Henrik Meister Sarpsborg op voorsprong. Drie minuten later tekende Aune Heggebø voor de eindstand. Vlak na de gelijkmaker kreeg Sarpsborg-trainer Christian Michelsen zijn tweede gele kaart. Sarpsborg gaat in beroep tegen de rode kaarten voor Ferreira en Michelsen.

Alhoewel Brann toch nog een punt wist te redden, zal de ploeg uit Bergen met een zuur gevoel zijn teruggereisd naar de westkust van Noorwegen. Brann, dat zijn laatste vier duels in de Eliteserien niet wist te winnen, staat nu tweede met dertig punten uit zeventien duels. Koploper FK Bodø/Glimt heeft een duel minder gespeeld en zes punten meer. Sarpsborg staat achtste.

Brann kan zich nu vol focussen op het tweeluik in de tweede voorronde van de Conference League tegen Go Ahead Eagles. Het eerste duel, aanstaande donderdag, vindt plaats in de Adelaarshorst. Een week later volgt de return in Noorwegen.