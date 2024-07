Bijzondere onthulling over Alex Kroes nadat Francesco Farioli bij Ajax voor Remko Pasveer koos

Nadat Francesco Farioli definitief koos voor voor Remko Pasveer als eerste doelman bij Ajax, vroeg technisch directeur Alex Kroes bij de overige stafleden of ze het eens waren met die beslissing. Dat onthult Tijmen van Wissing, journalist van RTV Oost, maandagavond in Voetbalpraat.

Niet alleen de aanhang van Ajax keek op toen Farioli de veertigjarige Pasveer boven Diant Ramaj verkoos. "Intern waren ze daar ook door verrast", zo weet Freek Jansen, hoofdredacteur van Voetbal International te melden in het voetbalpraatprogramma.

"Ik begreep dat Alex Kroes ook nog bij de andere stafleden had gecheckt of ze het eens waren met de trainer", aldus Van Wissing, die wel kan begrijpen waarom Farioli met Pasveer als eerste keus aan het nieuwe seizoen in de Eredivisie begint.

"Het is wel een doelman die coacht. Ramaj is in potentie een betere keeper, maar het was vorig jaar zo onrustig achterin dat ik wel begrijp dat Pasveer daar de voorkeur krijgt." Pasveer wint voorlopig dus de concurrentiestrijd van Ramaj, Jay Gorter en Gerónimo Rulli.

Kwakman

Kees Kwakman vindt Pasveer ook sterk op het gebied van coachen. "Ik denk dat dat de meerwaarde is van Pasveer. Het neerzetten en coachen. Het gevaar voor zijn. Het is eigenlijk een voetballer op goal, met zijn inzicht. Hij heeft zo'n goed inzicht."

Kwakman is overigens van mening dat Ramaj ook over een goed inzicht beschikt. "Ik vind hem aan de bal eigenlijk ook goed. Hij neemt ook risico's en legt de ballen met links en rechts weg. Ik vond daar niet heel veel verschil in zitten."

"Ramaj heeft het als een van de weinigen wel goed gedaan vorig jaar. Ik vind het wel een verrassende keuze, maar ik denk dat het puur met dat coachen te maken heeft", aldus de analist.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!