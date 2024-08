Bijlow mogelijk niet definitief weg bij Feyenoord; VI meldt opvallende constructie

Justin Bijlow vertrekt in eerste instantie op huurbasis naar Southampton, zo meldt Voetbal International-journalist Martijn Krabbendam. Marcel van der Kraan van De Telegraaf berichtte zaterdagmiddag dat er met de overgang acht miljoen euro gemoeid is. Volgens VI wordt de transfer pas definitief als Bijlow twintig wedstrijden in actie komt voor the Saints.

De Rotterdammers houden volgens De Telegraaf dus acht miljoen over aan een definitieve transfer van Bijlow. Het Algemeen Dagblad noemt een ander bedrag: circa vijf miljoen euro, en rept eveneens niet over een huurdeal.



Bij Southampton wordt Bijlow gezien als nieuwe eerste keus onder de lat. Alex McCarthy verdedigde in het eerste duel van dit seizoen het doel van de Engelsen, maar de 34-jarige Engelsman wordt niet als eerste keeper overwogen.

Eredivisie Sparta SPA 2024-08-25T12:30:00.000Z 14:30 Feyenoord FEY

Capital One Cup Cardiff City CAC 2024-08-28T18:45:00.000Z 20:45 Southampton SOU

Hij ging tijdens de seizoensouverture van Southampton enorm in de fout door de bal zo in de voeten te schuiven van aanvaller Joelinton, waardoor Newcastle United met 1-0 won.

Southampton beschikt overigens ook over de 22-jarige Gavin Bazunu. De talentvolle Ier is echter minstens de rest van het kalenderjaar geblesseerd en zal dus aanvankelijk geen concurrent van Bijlow zijn.

De Oranje-international was in de zomer van 2023 nog dicht bij een transfer naar Manchester United, terwijl Arsenal eerder deze zomer voor hem in de markt was. Bij the Gunners kon hij tweede doelman worden.

Bijlow werd met Feyenoord twee keer landskampioen, won driemaal de KNVB Beker en net zo vaak de Johan Cruijff Schaal. Door veelvuldig blessureleed kwam hij niet verder dan 143 officiële duels in het eerste elftal.