Bij PSV werd met tweetal nagesproken over individuele fouten tegen Ajax

Peter Bosz sprak na de verloren topper tegen Ajax (3-2) met Malik Tillman. De Amerikaan ging bij de winnende treffer van Mika Godts gruwelijk in de fout en bezorgde de Amsterdammers daarmee de overwinning. Bovendien kijkt de PSV-coach uit naar het weerzien met Donny van de Beek.

Inmiddels hebben de trainer en ook de selectie de teleurstellende nederlaag tegen Ajax verwerkt. "Iedereen die gevoetbald heeft, heeft wel eens verloren", zei Bosz op het perspraatje in aanloop naar het Europese thuisduel met Girona, de ploeg waar Feyenoord al van wist te winnen.

"Sommigen onder ons, denk ik, heel vaak. Je gaat met een rotgevoel naar huis en staat de volgende dag met een rotgevoel op. Maar daarna weet je ook dat de volgende wedstrijd eraan komt." Bosz heeft de ziekenboeg aardig vol zitten, maar raakte in Amsterdam niet nog verder gehavend.

Joey Veerman, Jerdy Schouten, Sergiño Dest, Hirving Lozano en Adamo Nagalo zullen dinsdag daarom niet van de partij zijn. Bosz verwacht niemand van het vijftal voor na de interlandbreak terug. Voor de rest beschikt de in Apeldoorn geboren oefenmeester over een fitte selectie. Zij nemen het op tegen Girona, waar Arnaut Danjuma ontbreekt, maar Van de Beek en Daley Blind wel van de partij zijn.

"Ik vind het leuk dat ik hem morgen (dinsdag, red.) weer tegenkom", zei Bosz over eerstgenoemde. De twee werkten bij hun gezamenlijke periode bij Ajax samen. "En het doet me goed dat ik hem weer zie voetballen. Ik ben blij dat hij weer op het veld staat en dan zie je ook meteen weer de Donny met een geweldige techniek en een gevoel voor diep lopen en het maken van een goal."

Blind is bovendien fit om te starten voor Girona. "Het is ook leuk om tegen hem te spelen", vindt Bosz. "Hij doet het goed daar. Dat is knap." De PSV-trainer kwam op de persconferentie ook nog even terug op de fout van Tillman. "Hij was aan het eten en ik ben even naast hem gaan zitten. Ik wil er geen te groot thema van maken. Hij zal ervan moeten leren", was alles wat de trainer daarover kwijt wilde. Bovendien sprak keeperstrainer Kevin Begois met Walter Benítez.

De Argentijnse goalie had Tillman bij het laatste Ajax-doelpunt 'nooit in mogen spelen', zei Bosz na de wedstrijd al. Tijdens het gesprek tussen Begois en Benítez werd geconcludeerd dat van achteruit voetballen 'altijd de intentie is', maar dat 'daarbij wel de juiste keuzes' moeten worden gemaakt.