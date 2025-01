Bij Manchester United overbodige Marcus Rashford kan zijn carrière in Duitsland, Italië of Turkije vervolgen

Borussia Dortmund overweegt zich te mengen in de strijd om Marcus Rashford, zo meldt journalist David Ornstein namens The Athletic. De Duitse volksclub wil de 27-jarige aanvaller huren van Manchester United.

Rashford heeft over belangstelling niets te klagen, weet Ornstein. Naast Borussia Dortmund zouden AC Milan, Juventus en verschillende clubs uit de Premier League interesse hebben in een huurdeal tot het einde van dit seizoen.

Fabrizio Romano bevestigt de berichtgeving van Ornstein en weet zelfs te melden dat AC Milan en Borussia Dortmund al hebben geïnformeerd bij Manchester United.

Datzelfde geldt voor Galatasaray, maar volgens Romano wil Rashford per se in een topcompetitie spelen. Om die reden weigerde hij eerder al meermaals aanbiedingen vanuit de Saudi Pro League.

Rashford heeft nog geen definitief besluit genomen over zijn toekomst bij Manchester United. Ornstein stelt dat het eveneens goed mogelijk is dat de Engelsman na Deadline Day nog op Old Trafford speelt.

Borussia Dortmund denkt dat het Rashford eenzelfde scenario kan voorschotelen als Jadon Sancho, die de tweede helft van het vorige seizoen op huurbasis doorbracht in Duitsland.

Met BVB schopte de huurling het uiteindelijk zelfs tot de finale van de Champions League. Het salaris van Rashford, dat grotendeels moet worden overgenomen, ligt echter een stuk hoger. In Manchester strijkt het ‘kind van de club’ naar verluidt zo’n 400.000 euro per week op.