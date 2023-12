Bij Ajax mislukte spits leeft op en moet alleen clublegende voor zich dulden

Lorenzo Lucca is aan een ijzersterk seizoen bezig bij Udinese. De 23-jarige spits was zondagmiddag trefzeker tegen Sassuolo (2-2) en staat daarmee of vijf Serie A-doelpunten dit seizoen. Opta komt met een bijzonder feit over de bij Ajax mislukte spits.

Tien minuten voor rust opende Udinese de score. Roberto Pereyra zette uitstekend voor en Lucca hoefde niet eens te springen om zijn tegenstander af te troeven. De 2,01 meter lange spits liet de bal van zijn hoofd glijden en tekende zo voor de openingstreffer.

De enige Italiaanse Udinese-speler die meer scoorde in één seizoen in de Serie A voordat hij 24 werd in het driepuntentijdperk, was Vincenzo Iaquinta. Hij maakte in het seizoen 2002/03 zeven treffers.

Iaquinta kwam in zijn loopbaan tot 69 treffers voor Udinese, waarmee hij vierde staat op de topscorerslijst aller tijden. Alleen Abel Balbo (70), Lorenzo Bettini (73) en Antonio Di Natale (227) staan hoger op die lijst.

Voor Lucca is zijn opleving een mooie opsteker. Vorig seizoen kwam de Italiaan tot weinig speelminuten bij Ajax. Namens de Amsterdammers kwam Lucca tot 16 optredens, waarin hij goed was voor twee treffers en een assist.

Genoeg voor een zege op Sassuolo was de treffer van Lucca zondag overigens niet, ook niet na de 2-0 van Pereyra. De Argentijn verdubbelde de marge tien minuten na rust door na een fraaie sleepbeweging de verre hoek te vinden.

Martín Payero kreeg drie minuten na de 2-0 een rode kaart en dat kwam Udinese duur te staan. Twee overtredingen in de zestien van Udinese leverden Sassuolo twee strafschoppen op, die allebei werden benut door Domenico Berardi: 2-2. Udinese staat zeventiende, één punt boven de streep. Sassuolo staat vijftiende.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Internazionale 15 12 2 1 30 38 2 Juventus 16 11 4 1 14 37 3 AC Milan 16 10 2 4 11 32 4 Bologna 16 7 7 2 8 28 5 Napoli 16 8 3 5 9 27 6 Fiorentina 16 8 3 5 7 27 7 AS Roma 16 7 4 5 9 25 8 Atalanta 15 7 2 6 6 23 9 Torino 16 6 5 5 -2 23 10 Lazio 15 6 3 6 0 21 11 Monza 16 5 6 5 -1 21 12 Lecce 16 4 8 4 -2 20 13 Frosinone 16 5 4 7 -5 19 14 Genoa 16 4 4 8 -5 16 15 Sassuolo 16 4 4 8 -6 16 16 Cagliari 16 3 4 9 -13 13 17 Udinese 16 1 10 5 -13 13 18 Empoli 16 3 3 10 -18 12 19 Hellas Verona 16 2 5 9 -10 11 20 Salernitana 15 1 5 9 -19 8

