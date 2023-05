Bezoek Barcelona nog voor renovatie van Camp Nou. Kaarten al vanaf 99 euro!

Dinsdag, 9 mei 2023 om 15:30 • Stefan Coerts • Laatste update: 15:31

Zondag 28 mei speelt Barcelona haar laatste wedstrijd in het Spotify Camp Nou. Wegens renovatie zal Barcelona haar thuiswedstrijden in 2023/24 afwerken in het Olympisch Stadion Lluís Companys. Dit is tevens het stadion waar Lionel Messi zijn debuut maakte voor Barcelona. Het stadion ligt zo’n 4 kilometer van het Spotify Camp Nou en heeft plek voor ruim 55.000 fans. Barcelona keert na één seizoen terug naar het eigen stadion, waarna het stadion slechts voor 50 procent gevuld wordt. Vervolgens zal de gehele derde ring worden vervangen, waardoor er na renovatie plek is voor zo'n 105.000 fans!

Bekijk hier het aanbod van de wedstrijden in het Spotify Camp Nou!

Barcelona speelt haar laatste thuiswedstrijd tegen middenmoter RCD Mallorca. Het team van Xavi is op dit moment koploper in LaLiga en lijkt hard op weg om kampioen van Spanje te gaan worden. Het gat met nummer twee Atlético Madrid is op dit moment dertien punten en dat betekent dat ze aankomend weekend tegen Espanyol kampioen kunnen worden. Mocht dat niet gebeuren, kan Barcelona zich in eigen stadion alsnog van het landskampioenschap verzekeren. Dit zou zondag 21 mei in de thuiswedstrijd tegen Real Sociedad kunnen plaatsvinden, of ze bemachtigen de titel tijdens de laatste wedstrijd in het Spotify Camp Nou tegen Mallorca.

Ben je benieuwd naar het totale aanbod? Bekijk dan hier de ticketshop!

In de ticketshop is het mogelijk om kaartjes te kopen voor wedstrijden van Barcelona. Geniet je nog één keer van dit oude stadion en bewonder jij je favoriete spelers dit seizoen nog? Klik dan op deze link en bestel je kaartjes voor Barcelona!

Thuiswedstrijden Barcelona

Zondag 21 mei Barcelona - Real Sociedad

Zondag 28 mei Barcelona - RCD Mallorca