Bewering over Feyenoord ontkracht: â€˜Nooit angst gehad voor Ajax-uit, nee johâ€™

Bewering over Feyenoord ontkracht: ‘Nooit angst gehad voor Ajax-uit, nee joh’

Zondag, 24 september 2023 om 09:56 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:51

Volgens Lutsharel Geertruida klopt er weinig van de verhalen dat Feyenoord met meer vertrouwen dan voorgaande jaren aan De Klassieker tegen Ajax begint. Volgens de veelzijdige verdediger is het geloof in eigen kunnen sowieso al groot binnen de selectie van de regerend landskampioen. Geertruida tekende afgelopen seizoen overigens voor de winnende treffer (2-3) aan in de altijd beladen uitwedstrijd in Amsterdam.

"Er wás al veel vertrouwen. Ik heb nooit angst gehad voor Ajax-uit. Nee joh. Het wordt een nieuwe test voor ons. Grote wedstrijden met veel druk vind ik extra lekker", stelt de zelfverzekerde Geertruida dit weekeinde in een uitgebreid interview met de Volkskrant. "We hebben heftige Europese wedstrijden gehad in Rome en Marseille (in de Conference League en Europa League, red.). Maar Ajax blijft de grootste wedstrijd voor een Feyenoorder."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Geertruida weet dat het op en buiten het veld onrustig is bij Ajax, maar angst voor de aankomende tegenstander kent hij niet. "Ik ben voor geen spits bang. Natuurlijk niet, ik kom uit Rotterdam-Zuid", aldus de rechtsback annex centrumverdediger, die de topper op een normale manier benadert. "Ik heb helemaal geen hekel aan Ajax. Er spelen daar jongens die ik goed ken. Die gun ik persoonlijk het beste. Maar daar winnen is gewoon heerlijk. En daar scoren… nog mooier."

Held in de ArenA

De Feyenoord-verdediger was afgelopen seizoen de grote held aan Rotterdamse zijde met een rake kopbal in de 86ste minuut. Er was directe enige hilariteit, daar bijna alle Feyenoord-spelers richting aangever Orkun Kökçü renden om hem te feliciteren. "Iedereen dook op Orkun! Ja, die had de corner getrapt waaruit ik scoorde. Maar ik had toch gescoord? Ik dacht: klaar, gewonnen, nu is het voor mij. Nou ja… na afloop kwamen de jongens toch naar me toe. Het was prachtig. Maar het is ook alweer verleden tijd. We moeten verder."