Besluit Ajax leidt tot teleurstelling bij Davy Klaassen: ‘Maar heb er toch geen invloed op’

Davy Klaassen heeft voor de camera van ESPN gereageerd op de rode kaart die hij zondag ontving in de oefenwedstrijd van Ajax tegen VfB Stuttgart (2-2). De middenvelder werd na een harde actie bestraft met rood, maar beide ploegen gingen in overleg en besloten dat ze liever elf tegen elf bleven spelen, waardoor Klaassen mocht blijven staan.

Klaassen kreeg in de tweede helft bij een 2-1 achterstand een directe rode kaart. Hij ging te hard door op de enkel van Atakan Karazor, waardoor arbiter Christian Ballweg de middenvelder van Ajax naar de douches stuurde. Toch bleef hij staan na overleg tussen spelers en staf van beide teams.

“Ja, in een normale wedstrijd gaat dit natuurlijk niet gebeuren”, is Klaassen zich bewust van de bijzondere situatie die zich zondag voordeed tijdens de oefenwedstrijd in Duitsland. “Ik gleed eigenlijk een beetje uit, waardoor ik hem raakte. Het is duidelijk rood, maar niet met opzet.”

“De trainers kwamen meteen bij elkaar en maakten duidelijk dat het belangrijk was dat beide teams een goede wedstrijd konden spelen. Dat gaat beter met elf tegen elf.” In het restant van de wedstrijd vocht Ajax zich naar een 2-2 gelijkspel, door een late treffer van Chuba Akpom.

Daarna wordt de voorbereiding van de Amsterdammers op de tweede seizoenshelft besproken. Waar Ajax normaal gesproken de zon opzoekt in Zuid-Europa, is daar dit jaar om verschillende redenen niet voor gekozen. Klaassen wordt gevraagd of hij zich op dit moment niet liever op een zomers trainingskamp had voorbereid op de tweede seizoenshelft.

“Ja, eigenlijk wel, maar ik denk iedereen”, lacht Klaassen. “Maar dat was dit jaar niet mogelijk, dus nu zijn we hier. Ik weet niet precies wat de afwegingen zijn geweest. Ik wil veel dingen weten, maar hier heb ik toch geen invloed op.”

“Het belangrijkste is dat we beter gaan spelen. Er zal een hoop moeten veranderen, alles moet beter. Je kan altijd dingen verbeteren, zelfs als je dik bovenaan staat. De komende tijd gaan we dat weer doen. Er is niet veel tijd om te trainen, het zijn ook veel analyses en meetings. Dan gaan we weer vooruit”, besluit hij.