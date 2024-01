Besiktas wint opnieuw niet en moet serieus vrezen voor derde plaats

Besiktas is er voor de derde maal op rij niet in geslaagd een zege te boeken in de Süper Lig. De ploeg van trainer Fernando Santos verloor met 1-0 bij Sivasspor door een afstandsschot van Rey Manaj. Besiktas staat vierde met 36 punten en weet dat nummer drie Trabzonspor bij winst het gat naar vier punten kan vergroten. Sivasspor staat tiende.

Besiktas kende een dramatische start in Sivas, waar de thuisploeg al in de zesde minuut de leiding pakte. Manaj sneed naar binnen en zag zijn schot via een verdediger van Besiktas en de zwak ogende doelman Ersin Destanoglu het doel in rollen: 1-0. Het was alweer de elfde treffer dit Süper Lig-seizoen voor de Albaniër.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Besiktas dacht al snel via een penalty op gelijke hoogte te kunnen komen. Salih Uçan stormde de zestien in en werd naar de grond gewerkt door Achilleas Poungouras. Scheidsrechter Ali Sansalan wees naar de stip, maar kwam na een check op het VAR-scherm toch terug op zijn besluit. Besiktas kwam maar moeizaam tot kansen, al was het tien minuten voor rust bijna raak. Na goed voorbereidend werk van Cenk Tosun schoot Milot Rashica echter in het zijnet.

Vlak voor de theepauze kwam Manaj nog dicht bij zijn tweede treffer. Ditmaal kon Destanoglu het afstandsschot van de 26-jarige aanvalsleider wel keren. Zo gingen de ploegen met een 1-0 stand de rust in en wist Besiktas dat het na de onderbreking beduidend beter moest.

Toch was het opnieuw Sivasspor dat vlak na rust scherper voor de dag kwam. Manaj dacht zijn tweede te maken, ware het niet dat zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Aan de andere kant kwam Tosun plots zeer dichtbij. Zijn schot raakte de lat en in de rebound slaagde Rachid Ghezzal er ook niet in om de gelijkmaker aan te tekenen.

De thuisploeg kwam even later opnieuw goed weg. Bij een hoekschop zag Ali Sasal Vural er niet goed uit, maar de goalie van Sivasspor kon zijn fout corrigeren door de daaropvolgende inzet van Bakhtiyor Zaynutdinov ternauwernood te keren.

Besiktas kwam in de tweede helft beter voor de dag en dat leidde de volgende kans in. Vural probeerde de bal met één hand weg te werken, waarna Rashica in balbezit kwam. De voormalig ster van Vitesse kopte, maar zag de verdediging van Sivasspor zijn inzet tot hoekschop verwerken. Ondanks een hectische slotfase bleef de 1-0 stand op het bord staan.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties