Besiktas wil wedstrijd tegen FC Twente niet in Enschede spelen

Besiktas wil dat het uitduel met FC Twente in de Europa League niet in de Grolsch Veste wordt gespeeld. De clubleiding van Kara Kartallar is het er niet mee eens dat uitfans niet welkom zijn in Enschede.

Burgemeester Roelof Bleker van Enschede heeft onlangs aan Besiktas laten weten dat de club geen bezoekers mee mag nemen naar de Grolsch Veste. Bleker vreest dat escalaties niet te voorkomen zijn.

Besiktas is verbaasd over dit besluit, dat door Bleker is genomen vanwege ‘eerdere openbare ordeverstoringen’. “Hoewel onze vicevoorzitters zich ertoe verbonden hebben om alle veiligheidsmaatregelen te nemen, zien wij Blekers beslissing als discriminatie.”

In het statement spreekt Besiktas een heldere wens uit. “Wij willen de wedstrijd tegen FC Twente niet in Enschede spelen, waar burgemeester Roelof Bleker zelf heeft verklaard dat er geen veiligheid kan worden gegarandeerd.”

Besiktas heeft zelfs al actie ondernomen. “We hebben bij de UEFA een aanvraag ingediend om de wedstrijd in een andere stad of land te laten spelen, waar de fans van beide clubs op een vriendelijke en veilige manier op de tribune kunnen zitten.”

De wedstrijd tussen Twente en Besiktas staat voor donderdag 30 januari op het programma. De UEFA heeft vooralsnog niet gereageerd op de bijzondere aanvraag vanuit Istanbul.

Twente staat na zes wedstrijden op de dertigste plaats in de Europa League. De Tukkers wisten tot dusver slechts vier punten te behalen. Besiktas heeft twee punten meer verzameld en staat 28ste.