Besiktas boekt cruciale zege in Sivas en heeft top vier weer in zicht

Besiktas heeft zaterdag een belangrijke zege geboekt in de Süper Lig. De ploeg van trainer Ole Gunnar Solskjaer was met 0-2 te sterk voor Sivasspor. Emirhan Topçu en Joao Mario maakten het verschil voor Besiktas, dat naar de vijfde plaats klimt en de top vier weer in zicht heeft. Het verschil met nummer vier Eyüpspor bedraagt momenteel vier punten.

Bijzonderheden:

Veel gebeurde er in de eerste helft allerminst. Een 0-0 ruststand leek dan ook onvermijdelijk, maar vlak voor het laatste fluitsignaal van de eerste helft sloeg Besiktas alsnog toe. João Mario gaf mee aan Arthur Masuaku, die de achterlijn opzocht en perfect voorgaf tot bij de tweede paal. Topçu dook op en kopte overtuigend binnen: 0-1.

Besiktas liet in de tweede helft lange tijd na om verder afstand te nemen van de nummer vijftien van de Süper Lig. Zo schoot voormalig Vitesse-ster Milot Rashica nipt over en raakte de ploeg uit Istanbul in buitenspelpositie de paal. Aan de overkant had doelman Mert Günok, die meevoetballend sterk voor de dag kwam, niet veel te doen.

In blessuretijd nam Besiktas alsnog afstand van Sivasspor. Azizbek Turgunboev beging een overtreding in de zestien en moest dat bekopen met een strafschop, die werd binnengeschoten door João Mario: 0-2.