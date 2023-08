Besiktas blameert zich na late VAR-ingreep tegen promovendus

Besiktas heeft geen goede zaken gedaan in de Turkse Süper Lig. De ploeg uit Istanbul kwam in eigen huis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Pendikspor. Centrumverdediger Omar Colley maakte het enige doelpunt namens Besiktas. Oscar Romero schoot vanaf elf meter raak namens de uitploeg. Dankzij het gelijkspel heeft Kara Kartallar nu vier punten uit twee wedstrijden.

Bijzonderheden:

Al na twaalf minuten kwam Besiktas op voorsprong. Amir Hadziahmetovic gaf een indirecte vrije bal voor het doel, waar Colley zo tegenaan kon lopen: 1-0. De thuisploeg was via Gedson Fernandes en Vincent Aboubakar in de eerste helft nog dicht bij de tweede treffer, maar de doelman van Pendikspor lag in de weg. In het tweede bedrijf kreeg Aboubakar weer kansen om de voorsprong uit te bouwen, maar zijn vizier stond daarbij niet op scherp. Een kwartier voor tijd maakte Colley er 2-0 van, maar de VAR constateerde een overtreding en keurde het doelpunt af. In de laatste seconde van het duel werd Pendikspor-aanvaller Thuram naar de grond gewerkt. In eerste instantie gaf de scheidsrechter geen penalty, maar de VAR dacht daar anders over. Romero schoot de penalty vervolgens hard raak in de rechterbenedenhoek en bepaalde de eindstand op 1-1.

Besiktas - Pendikspor 1-1

12' 1-0 Omar Colley (assist: Amir Hadziahmetovic)

90+4' 1-1 Oscar Romero (strafschop)