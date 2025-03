Bertrand Traoré, Remko Pasveer en Josip Sutalo ontbreken in basiself Ajax

Trainer Francesco Farioli heeft zijn opstelling voor het duel met Almere City bekendgemaakt. De trainer van Ajax kiest weer voor Matheus onder de lat en voor Steven Berghuis is een plekje op de rechtsbuitenpositie gereserveerd. De wedstrijd begint om 14.30 uur en is live te zien op ESPN 1.

Remko Pasveer is niet helemaal fit, waardoor Matheus voor het tweede duel op rij zijn kunsten mag vertonen. De defensie van de Amsterdammers bestaat uit Anton Gaaei, Daniele Rugani, Youri Baas en Jorrel Hato. Josip Sutalo ontbreekt in de wedstrijdselectie.

Jordan Henderson is nog niet helemaal fit, waardoor Davy Klaassen op 6 begint. Kenneth Taylor en Kian Fitz-Jim completeren het middenveld.

Centraal voorin heeft Farioli weinig smaken om uit te kiezen, gezien de blessures van Wout Weghorst en Christian Rasmussen. Mede daardoor valt de keuze op Brian Brobbey, die de voorhoede vormt met Berghuis en Mika Godts. Voor Bertrand Traoré is daarom slechts een reserverol weggelegd.

Koploper Ajax zag concurrent PSV zaterdagavond verliezen van Go Ahead Eagles (3-2), waardoor de Amsterdammers het gat naar acht punten zullen vergroten als zij winnen in Almere.

"Almere City is een ploeg die het goed doet", vertelde Farioli vrijdag over de tegenstander van zondag. "Ze halen prima resultaten en spelen goed."

"We moeten ons goed voorbereiden en we treffen een andere ploeg dan in Amsterdam toen we met 3-0 wonnen. We kennen hun sterktes en we gaan erheen om onze eigen wedstrijd te spelen."

Opstelling Almere City: Bakker; Akujobi, Visus, Lawrence, Zagaritis; Tahiri, Brym, Haye; Hansen, Robinet, Kadile.

Opstelling Ajax: Matheus; Gaaei, Rugani, Baas, Hato; Fitz-Jim, Klaassen, Taylor; Berghuis, Brobbey, Godts.