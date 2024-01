Bergwijn wekt verbazing met interview: ‘Zou hij dit vanavond ook nog vinden?’

In de studio van ESPN is verbaasd gereageerd op een interview van Steven Bergwijn. De aanvoerder van Ajax noemde de zege van de Amsterdammers 'verdiend', ondanks de vele kansen die Go Ahead Eagles, mede dankzij een uitblinkende Diant Ramaj, om zeep hielp.

"Zwaarbevochten", reageert Bergwijn als hem gevraagd wordt hoe hij de 2-3 overwinning van Ajax zou omschrijven. "Het was een moeilijke wedstrijd. Dat is laatste jaren wel gebleken hier (in de Adelaarshorst, red.), dus extra lekker dat je hem wint."

"Ze zijn strijdlustig, hebben de fans erachter en het veld wilde ook niet meewerken vandaag", somt de aanvoerder de redenen op waarom Ajax het de laatste jaren zo lastig heeft in Deventer.

"Ik zei net tegen de jongens: het is weer eens wat anders dan het mooie voetbal dat we altijd willen laten zien." Op de vraag of Ajax ook gelukkig is geweest met de zege, antwoordt Bergwijn ontkennend.

"Ik vind hem wel verdiend, eerlijk gezegd", reageert hij. "Zij kregen ook kansen, zeker, maar wij ook. Ik denk dat als je het op het eind wat beter uitspeelt, dat je wel met wat ruimere cijfers kan winnen."

"Ik denk dat we bij vlagen wel goed voetbal hebben laten zien en de controle gehad, maar die tegendoelpunten moeten er gewoon uit. We krijgen te veel tegentreffers, dat kan nog veel beter."

Reactie bij ESPN

Bij ESPN heerst er grote verbazing over de uitspraken van Bergwijn. "Denkt hij vanavond, als hij de samenvatting heeft teruggekeken, ook nog dat de zege van Ajax verdiend was?", vraagt presentator Cristian Willaert aan analist Marciano Vink.

Vink begint eerst te lachen, waarna hij een kanttekening plaatst. "Laten wij zo zeggen dat als je een overwinning behaalt, dat je ook dingen goed hebt gedaan. Kenneth Taylor met die bal op de paal, gaat die erin dan is het 3-1 en loopt de wedstrijd weer anders."

"Uiteindelijk moet je hard vechten en werken om in ieder geval met een gelijkspel naar huis te gaan. Misschien is het je gegund, of zijn de goden je goed gezind. Maar verdiend? Nee, dat was het niet."

