Bergwijn was serieus in beeld bij Bayern en kon Ajax megabedrag opleveren

Bayern München was wel degelijk geïnteresseerd in de diensten van Steven Bergwijn, zo bevestigt Nathan van Kooperen bij Goedemorgen Eredivisie. De aanvoerder gold inderdaad als alternatief voor Bryan Zaragoza, maar mocht die transfer in het water zijn gevallen had Ajax een bod van 'dertig plus miljoen' uit Beieren kunnen verwachten.

“Ze hebben zeker gepolst, twee dagen voor het sluiten van de markt. Maar ze waren vrij duidelijk dat ze voor Zaragoza gingen en als dat niet zou lukken dat ze eventueel door wilde schakelen naar Stevie.”

“Over wat voor transfersom zou je dan praten?”, vraagt Hans Kraay junior aan de zaakwaarnemer. “Dertig plus”, antwoordt hij stellig. Bergwijn kwam in de zomer van 2022 voor 31,25 miljoen over van Tottenham Hotspur. Ajax zou dus vermoedelijk minstens quitte spelen op die transfer, mocht die tot stand zou zijn gekomen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Of Bergwijn openstond voor een vertrek naar Der Rekordmeister vindt de spelersmakelaar lastig in te schatten. “Omdat Bayern niet concreet kon doorpakken, hebben we het er niet echt over gehad.”

Ook de interesse van Al-Ettifaq in de aanvoerder van Ajax wordt bevestigd door Van Kooperen. Bergwijn stond niet onwelwillend tegenover een vertrek naar Saudi-Arabië, vertelt hij. “Ik denk niet dat dat de juiste stap was geweest en daarom speelt hij nog bij Ajax."

Edson Álvarez

Bergwijn was overigens niet de enige waar Ajax flink voor had kunnen cashen vlak voor het sluiten van de transferwindow. Edson Álvarez, tevens een speler wiens belangen worden behartigd door het agentschap van Van Kooperen, werd een jaar eerder ook op het laatste moment benaderd door Chelsea.

Chelsea meldde zich drie dagen voor het sluiten van de transferwindow in Amsterdam. “Chelsea wilde ver gaan. Ze wilden er alles aan doen om hem te halen, alleen Ajax had geen vervanger klaarstaan.”

Chelsea was bereid om zestig miljoen euro neer te tellen voor Álvarez, onthult de spelersmakelaar. “Edson zag zijn vrienden de club wel verlaten, maar hij mocht niet. Hij was de duurste Mexicaanse speler uit de geschiedenis geworden, dus daar had hij het wel lastig mee.”

Uiteindelijk maakte Álvarez in de zomer de overstap naar West Ham United. Die transfer leverde de Amsterdammers uiteindelijk een slordige 38 miljoen euro op. 22 miljoen euro minder dan hij een jaar eerder had opgeleverd.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties