Berghuis spreekt over toekomst bij Ajax: ‘Je gaat er wel anders over nadenken’

Zaterdag, 27 mei 2023 om 08:50 • Wessel Antes • Laatste update: 09:50

Steven Berghuis is niet van plan om nog een transfer naar het buitenland te maken. De 31-jarige linkspoot voelt zich thuis bij Ajax, waar hij nog twee seizoenen vastligt. Berghuis heeft zijn droom om prijzen te pakken in het buitenland uit het hoofd gezet. “Of ik nog naar het buitenland wil? Ik denk het niet.” Zijn gezin en het fijne leven in Amsterdam hebben daar invloed op, zo zegt de 45-voudig international van het Nederlands elftal in het programma Inside Ajax.

In het programma op Ziggo Sport vroegen jeugdspelers van de Amsterdamse club of de buitenlandse droom van Berghuis nog altijd leeft. “Of ik nog naar het buitenland wil? Ik denk het niet. Ik moet zeggen dat ik dat soort doelstellingen iets te laat had. Ik kwam laat door, van Twente naar VVV en naar AZ. Toen maakte ik pas een beetje het verschil en was ik een jaar of 23. Toen had ik moeten bedenken: daar wil ik heen en daar ga ik alles aan doen. Toen koos ik voor Watford en dan gaat het hoe het gaat.” Bij Watford slaagde Berghuis er niet in om te slagen in de Premier League. In totaal speelde hij slechts elf wedstrijden voor de Engelse club.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Berghuis had the Hornets ruim zes miljoen euro gekost, maar Watford vond het niet erg om de linkspoot van de hand te doen. Feyenoord huurde de aanvaller voor een seizoen en in Rotterdam werd hij direct landskampioen, waarna de Stadionclub hem definitief overnam. “Feyenoord betekende geen stap terug qua club, want ik vind Feyenoord groter dan Watford, maar de competitie is natuurlijk wel kleiner. Bij Feyenoord had ik de doelstelling: ik wil naar het buitenland, Champions League spelen en meedoen om de prijzen. Die club kwam niet, Ajax wel. Toen heb ik die stap gezet.” Na de transfer naar de aartsrivaal kreeg Berghuis te maken met ernstige bedreigingen, maar inmiddels is de storm gaan liggen.

De middenvelder annex aanvaller zit dan ook lekker in zijn vel, ondanks het teleurstellende seizoen van Ajax. Een vertrek is deze zomer niet aan de orde. “Ik heb kinderen en een gezin, ik woon in Amsterdam. Dan kijk je ook op een andere manier naar je laatste fase als speler. Ik wil nog lang door, hoor, maar je gaat er wel anders over nadenken.” Het lijkt er dus op dat Berghuis ook komend seizoen nog deel uitmaakt van de selectie van Ajax. In december wordt de linkspoot 32. Sinds zijn komst naar Amsterdam won Berghuis één prijs, met de landstitel van 2022.