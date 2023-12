Berghuis snapt niets van rode kaart; Van 't Schip geeft details over arbiter

Steven Berghuis vindt het zeer onterecht dat hij een rode kaart kreeg, zo benadrukt hij na afloop van de nederlaag in het Europa League-duel met Olympique Marseille (4-3). De aanvallende middenvelder werd door arbiter Simone Sozza, die debuteerde in Europa, in de 63ste speelminuut met direct rood van het veld gestuurd na een tackle langs de zijlijn. Voor de camera van Veronica spreekt Berghuis zijn onvrede uit over het besluit.

“Ik vind het geen rode kaart om eerlijk te zijn”, vertelt Berghuis. “Ik twijfel zelfs over geel. Ik stop hem fair, maar ik rol over de bal heen. Ik neem mijn andere been erin mee en daardoor kom ik met hem in contact.”

“Dus wat ik zeg: persoonlijk twijfel ik zelfs over geel, maar er waren wel meer discutabele beslissingen. Iedereen was vol ongeloof, maar het is natuurlijk heel erg balen. Ik zat zelf lekker in de wedstrijd en met Ajax zaten we ook nog vol in de wedstrijd. Met tien man maak je jezelf het er niet makkelijker op."

“Beide penalty's zijn heel discutabel. Die scheidsrechter is een Italiaan, dus misschien is hij wel fan van Gennaro Gattuso”, doelt de Ajacied tot slot op de trainer van Olympique Marseille. “Ik weet het niet, maar je zou het bijna denken."

“Ik dacht niet aan een rode kaart toen ik het zag”, zo benadrukt trainer John van ‘t Schip tegelijkertijd voor de camera van ESPN. “Maar als je die beelden zes keer gaat terugkijken, dan wordt die overtreding steeds erger.”

“Hij raakt de bal gewoon, al ging hij er natuurlijk wel met zijn voet overheen. Het was natuurlijk ook bij de zijlijn, dus dan krijg je een hoop commotie vanaf de bank. Als hij dan door de VAR geroepen wordt, dan weet je dat het vaak foute boel is. Volgens mij maakte de scheidsrechter vanavond zijn Europese debuut dus misschien stond hij ook onder hoogspanning.”, aldus de coach van Ajax.

Door de nederlaag is Ajax in ieder geval uitgeschakeld in de Europa League, al kunnen de Amsterdammers zich nog wel plaatsen voor de tussenronde van de Conference League als er in de laatste groepswedstrijd gewonnen wordt van AEK Athene.