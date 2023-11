Benfica geeft 3-0 voorsprong weg tegen Internazionale; Salzburg houdt stand

Woensdag, 29 november 2023 om 22:59

Benfica heeft nagelaten zijn eerste overwinning van dit Champions League-seizoen te behalen. Trainer Roger Schmidt zag João Mário een hattrick maken tegen ex-werkgever Internazionale, dat zich terugvocht van een 3-0 achterstand: 3-3. Davy Klaassen en Stefan de Vrij kregen basisplaatsen aan de kant van Inter, dat met sterspelers als Lautaro Martínez, Denzel Dumfries, Nicolò Barella en Federico Dimarco op de bank begon. Benfica moet komende week met ruime cijfers winnen van Red Bull Salzburg om alsnog de Europa League in te gaan. De Oostenrijkers speelden knap gelijk op bezoek bij Real Sociedad: 0-0. Inter en Sociedad zijn al geplaatst voor de volgende ronde.

Benfica - Internazionale 3-3

Benfica, waar Orkun Kökçü een kwartier voor tijd zou invallen, kende een fantastische eerst helft. Casper Tengstedt bracht de bal met een kopbal perfect voor de voeten van João Mário, die overtuigend afrondde in de verre hoek: 1-0. Niet veel later stond Kristjan Asllani te slapen, wat balverlies en een grote kans voor de Portugezen inleidde. Het leidde tot een vrije schietkans voor João Mário, die van dichtbij opnieuw de verre hoek vond: 2-0.

Daar bleef het niet bij voor de ploeg van Schmidt, die Tengstedt zijn tweede assist van de avond zag afleveren. Zijn subtiele balletje kwam terecht bij wie anders dan João Mário, die van nog geen meter voor de doellijn zijn hattrick completeerde: 3-0. Inter viel ontzettend tegen, al kreeg het via Carlos Augusto wel de kans om de 3-1 aan te tekenen. De Braziliaan schoot echter teleurstellend naast.

Vlak na rust deed Inter wat terug. Yann Bisseck kopte een hoekschop door naar de tweede paal, waar Marko Arnautovic van dichtbij binnentikte. De treffer van de Oostenrijker werd in eerste instantie afgekeurd wegens buitenspel, maar na overleg met de VAR werd de treffer toch goedgekeurd: 3-1. Inter kreeg vertrouwen en maakte optimaal gebruik van het momentum. Francesco Acerbi bereikte Davide Frattesi, die de bal fraai uit de lucht plukte en in de korte hoek plaatste: 3-2.

Tengstedt kreeg uit een counter de kans om het karwei af te ronden, ware het niet dat Bisseck zich net op tijd voor de inzet van de Deen kon storten. Aan de andere kant kreeg Inter de kans om op gelijke hoogte te komen. Nicolás Otamendi ging op de voet staan van invaller Marcus Thuram, waarna de strafschop werd ingeschoten door Alexis Sánchez: 3-3. Benfica kwam alsnog dichtbij via Ángel Di María, maar het schot van de wereldkampioen ging net naast. Antonio Silva kreeg in de slotfase nog een directe rode kaart voor een aanslag op de enkel van Barella.

Real Sociedad - Red Bull Salzburg 0-0

De Basken waren vanaf het begin de bovenliggende partij. Mikel Oyarzabal beloonde het overwicht al bijna snel, ware het niet dat Alexander Schlager, die een puike pot zou keepen, knap redding bracht. Dorgeles Nene wist bijna te scoren namens de Oostenrijkers, maar de Malinees raakte de buitenkant van de paal. Arsen Zakharyan was namens de thuisploeg weer gevaarlijk, maar stuitte op uitblinker Schlager. Beñat Turrientes (tweemaal) en opnieuw Zakharyan kwamen voor rust weer dichtbij. Beide spelers schoten naast of op Schlager.

Salzburg werd niet vaak gevaarlijk, al was de eerste grote mogelijkheid na de onderbreking voor de bezoekers. Nicolás Capaldo probeerde het met een schot richting de linkeronderhoek, waar Álex Remiro een knap antwoord op had. Sociedad was ondanks het gevaarlijke moment van de Salzburg ook na rust beter en kwam via Brais Méndez na een uur wederom dicht bij de 1-0. Het schot van de middenvelder werd knap uit de hoek getikt door Schlager. De goalie excelleerde niet veel later opnieuw, door zijn benen net op tijd te sluiten bij een schot van Zakharyan. Omdat ook Martin Zubimendi in de slotfase niet wist te scoren en Takefusa Kubo stuitte op Schlager, eindigde het duel zoals het begon: 0-0.