Benfica en Kökçu klaar in Europa na misser Di María op moment suprême

Olympique Marseille heeft zich geplaatst voor de halve finale in de Europa League. Na verlenging en een strafschoppenserie werd afgerekend met Benfica (1-0 na 120 minuten, 4-2 na strafschoppen). Ángel Di María miste de eerste strafschop voor de Portugese grootmacht en dat bleek uiteindelijk fataal te zijn voor Benfica, dat dus klaar is in Europa. Marseille neemt het in de halve finale op tegen Atalanta, dat Liverpool uitschakelde.

Bijzonderheden:

Bij Benfica zat Orkun Kökçü op de bank, al kwam de middenvelder na 60 minuten spelen binnen de lijnen bij de bezoekers. De Portugezen, die vorige week thuis met 2-1 zegevierden, hadden het lange tijd goed voor elkaar. Daar kwam verandering in toen Faris Moumbagna op aangeven van Pierre-Emerick Aubameyang de 1-0 aantekende voor Marseille. Toen het laatste fluitsignaal klonk, stond deze stand ook op het scorebord, waardoor een verlenging noodzakelijk werd in het Stade Vélodrome.

In de penaltyserie bleek Benfica niet bestand tegen de druk. Marseille nam alle strafschoppen feilloos. Benfica begon de serie en zag Di María direct falen. De jonge Antonio Silva miste eveneens vanaf elf meter, waardoor Benfica klaar is in Europees verband. Marseille bekert dus verder in de Europa League en gaat met Atalanta vechten om een finaleplaats in de Europa League.

Olympique Marseille - Benfica 1-0

78' Faris Moumbagna (assist: Pierre-Emerick Aubameyang)

Penaltyserie Olympique Marseille - Benfica

0-0 Di María mist1-0 Correa1-1 Kökçü2-1 Kondogbia2-2 Otamendi3-2 Balerdi3-2 Silva mist4-2 Henrique