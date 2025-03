Belgisch international raakt in opspraak: 'Hij kan zijn zoon toch niet zo laten leven?'

Thibaut Courtois is na zijn terugkeer bij de nationale ploeg van België opnieuw in het nieuws. Elsa Izac, de ex van Courtois en moeder van zijn zoon Enzo, is van mening dat de doelman van Real Madrid niet genoeg helpt met de financiën, vertelt ze aan The Sun. Ze zou haar hypotheek van 63.000 pond (iets meer dan 75.000 euro) niet meer kunnen betalen.

Courtois en Izac hebben elkaar in 2014 leren kennen toen de Belg haar buurman werd in Londen. De doelman maakte die zomer de overstap van KRC Genk naar Chelsea. Drie jaar later kregen ze samen hun eerste kind, Enzo.

Izac, voormalig modeontwerpster voor Versace is bang dat haar huis, met een geschatte waarde van 3 miljoen pond (ongeveer 3.5 miljoen euro), geveild zal worden. Het huis kampt ook met flinke vochtproblemen.

“Ons huis valt uit elkaar”, zegt Izac. “We kunnen gewoon simpelweg niet verder zo. Elke keer als er iemand op de deur klopt, ben ik bang dat het een deurwaarder is. Ik wil niet zomaar dakloos worden.”

Ze vindt de manier van leven van Courtois dan ook onacceptabel. “Het is niet goed te keuren dat Thibaut reist met privévliegtuigen en feestjes heeft op dure jachten, terwijl zijn kind in deze omstandigheden leeft. Hij moest vast wel wat geld over hebben om zijn zoon te onderhouden.”

Courtois kwam eerder deze week al in het nieuws. De doelman keert terug bij het nationale elftal van België. Hij kwam tussen 2011 en 2023 al 102 keer in actie voor de Rode Duivels. Zijn laatste interland was op 17 juni 2023. De keeper van Real Madrid kreeg daarna ruzie met voormalig bondscoach Domenico Tedesco en besloot zich niet meer beschikbaar te stellen voor zijn land.

Dit seizoen kwam Courtois al 23 keer in actie voor Real Madrid in de competitie. De Belg kreeg 21 doelpunten tegen in LaLiga tot nu toe en hield 8 keer de nul.