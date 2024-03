BelgiÃ« stelt erg teleur en reist met zeer gelukkig gelijkspel af naar Engeland

België stelt erg teleur en reist met zeer gelukkig gelijkspel af naar Engeland

België heeft zaterdagavond allerminst weten te overtuigen. De ploeg van bondscoach Domenico Tedesco speelde een zeer teleurstellende wedstrijd in Dublin tegen Ierland, dat meermaals naliet om de score te openen: 0-0. De Rode Duivels nemen het dinsdag op Wembley op tegen Engeland.

Bij Ierland stond Liverpool-goalie Caoimhín Kelleher onder de lat. Evan Ferguson werd in de punt van de aanval gesteund door onder meer Sammie Szmodics, die dit seizoen namens Blackburn al 21 keer scoorde in de Championship. Aan de kant van België stond PSV'er Johan Bakayoko op zijn vertrouwde rechtsbuitenpositie. Ex-Vitesse-ster Loïs Openda stond in de punt van de driemansaanval. Achterin maakte Koni De Winter (Genoa) zijn debuut voor de Rode Duivels.

Szmodics leverde de bal na amper drie minuten af bij Chiedozie Ogbene, die in alle vrijheid tijd en ruimte had om de bal tussen de palen te krijgen. De aanvaller van Luton Town schoot echter in het zijnet. Aan de andere kant leverde een goede actie van Leandro Trossard een kans op voor Youri Tielemans, wiens kopbal naast vloog. Het waren spaarzame hoogtepuntjes in de weinig enerverende openingsfase.

Halverwege de eerste helft floot de scheidsrechter plots voor een strafschop. Ferguson schoot de bal tegen Arthur Vermeeren aan. De spelmaker van Atlético Madrid kreeg de bal via zijn hoofd tegen zijn arm aan geschoten. De penalty bleef, mede door het ontbreken van een VAR, staan. Ferguson pakte zijn verantwoordelijkheid en schoot door het midden, waar Matz Sels nog een handje tegenaan kon krijgen. Daarmee bleef een enorme kans voor Ierland onbenut.

Ierland mist strafschop! ?? De thuisploeg krijgt een penalty na hands in het strafschopgebied, maar Ferguson faalt vanaf elf meter ?#ZiggoSport #IRLBEL pic.twitter.com/uwIZKtwotS — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 23, 2024

Net voor rust kreeg Szmodics nog een prima kans om de score te openen. De aanvaller kreeg de bal perfect voor zijn voeten na goed doorkoppen van Ferguson en schoot uit een vrij listige hoek over. België probeerde het hier en daar wel, maar het ontbrak bij onze zuiderburen aan scherpte op de helft van de Ieren.

Ook na rust was Ierland de bovenliggende partij. De ploeg van bondscoach John O'Shea zag Ferguson een grote kopkans over het doel van Sels werken. Even later leverde een scherpe voorzet net niets op voor de thuisploeg, die tussendoor nog wel schrok. Openda kreeg plots een vrije schietkans, maar de spits van RB Leipzig schoot recht in de handen van Kelleher.

België kwam naarmate de tweede helft vorderde iets beter in de wedstrijd. Zo moest Kelleher twintig minuten voor tijd voor het eerst écht in actie komen, om een schot van Thomas Meunier uit het doel te houden. Jérémy Doku, die inviel voor Trossard, zag zijn poging even later over het doel van Kelleher vliegen. Veel meer dan dat kreeg België niet meer bij elkaar gespeeld.

