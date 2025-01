België kiest na ontslag van Domenico Tedesco opnieuw voor buitenlandse bondscoach

Rudi Garcia heeft zijn contract als bondscoach van België getekend. De Royan Belgian FA communiceert via de officiële kanalen dat de zestigjarige Fransman vrijdag om 13.00 uur gepresenteerd wordt.

Garcia neemt het stokje over van Italiaan Domenico Tedesco (39), die vorige week de laan uit werd gestuurd. Daarvoor sneuvelde met Spanjaard Roberto Martínez (51) ook al een buitenlandse bondscoach in België.

In november 2023 werd Garcia ontslagen door Napoli. Ruim een jaar later gaat de gelouterde oefenmeester zijn eerste klus als bondscoach aan.

Garcia begon zijn trainerscarrière bij AS Saint-Étienne, waarna hij voor de groep stond bij achtereenvolgens Dijon, Le Mans, LOSC Lille, AS Roma, Olympique Marseille, Olympique Lyon, Al-Nassr en Napoli.

Zijn grootste succes vierde Garcia bij Lille. Met de Franse club won hij in het seizoen 2010/11 de dubbel.

Garcia is niet de enige naam die werd genoemd in België. In de voorbije weken passeerden vele grote namen de revue.

Zo werden onder meer Thierry Henry, Julen Lopetegui en Louis van Gaal gelinkt aan de job. Met Garcia kiest België voor een ervaren kandidaat.

Vrijdagmiddag wordt Garcia gepresenteerd aan de pers. Dan wordt hoogstwaarschijnlijk ook duidelijk voor welke termijn hij heeft getekend.