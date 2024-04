Belangrijke schakel haakt op allerlaatste moment af bij PSV

Peter Bosz heeft de opstelling van PSV bekendgemaakt. De oefenmeester kiest voor Malik Tillman als de vervanger van de geblesseerde Hirving Lozano. Verder valt de afwezigheid van Jerdy Schouten op. De wedstrijd tegen Excelsior begint om 20:00 uur en is te zien op ESPN 2.

Walter Benítez staat onder de lat in Rotterdam. De verdediging wordt gevormd door Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Sergiño Dest. Op het middenveld ontbreekt dus Schouten, die niet fit genoeg is en daarom niet uit de bus is gestapt.

Mauro Júnior neemt zijn plek in en vormt samen met Veerman het middenrif achter nummer 10 Guus Til. Spits Luuk de Jong wordt geflankeerd door Johan Bakayoko (rechts) en Tillman (links). Naast Lozano moet ook Ismael Saibari geblesseerd toekijken.

PSV raakte zijn ongeslagen status in de Eredivisie dit seizoen kwijt tegen NEC. Hoewel de Eindhovenaren nog altijd de grote titelfavoriet zijn, is het gat met naaste achtervolger Feyenoord geslonken tot zeven punten. Nieuw puntenverlies zou de titelstrijd helemaal nieuw leven in kunnen blazen.

Op papier is nummer zestien Excelsior zeker geen onoverkomelijke horde. "De druk staat er daar vol op", blikte Bosz vooruit tegenover PSV TV. "Voetballen om het kampioenschap of voetballen tegen degradatie geeft allebei druk, maar het is een verschillende druk. De druk die degradatie met zich meebrengt, is een hele negatieve. Dat is niet fijn. Maar de druk zit er nu vol op bij hen."

"Wij moeten zorgen dat we ze niet het gevoel geven dat er toch wat te halen valt. Vanaf minuut één zullen we erbovenop moeten zitten." Eerder dit seizoen wist PSV met 3-1 te winnen van Excelsior. "Je probeert daar naar te kijken. Wat is de manier van voetballen van Excelsior? Zetten ze hoog druk? Waar zullen wij de ruimtes krijgen om te voetballen? Daar probeer je altijd naar te kijken."

Excelsior won voor het laatst op 19 januari, sprokkelde sindsdien twee punten bij elkaar en staat sinds afgelopen weekend voor het eerst dit seizoen onder de degradatiestreep. "Natuurlijk baart het zorgen", vertelde Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen in gesprek met RTV Rijnmond.

"Het vertrouwen dat het goedkomt is er nog steeds. Vanmorgen (maandagochtend, red.) merkte ik dat ook in gesprek met Kenzo Goudmijn en Stijn van Gassel. Dat gevoel moeten wij ook blijven houden. Het is maar één punt, nog niet een heel groot gat. Psychologisch staan we nu wel onder de streep, dat is altijd vervelend."

Opstelling Excelsior: Van Gassel; Benita, Horemans, Widell, De Moes; Goudmijn, Driouech, Baas, Sandra; Duijvestijn, Naujoks

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Veerman, Mauro, Til; Bakayoko, De Jong, Tillman

