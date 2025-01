Bekijk hier alle uitslagen en de eindstand van de competitiefase van de Champions League

De eerste fase van de Champions League zit er na een zinderende ontknoping op. PSV boekte een overwinning op de B-ploeg van Liverpool, terwijl Feyenoord hard onderuit ging bij Lille OSC. Manchester City wist zich nipt te kwalificeren voor de tussenronde van de Champions League door een achterstand tegen Club Brugge om te buigen in een zege.



Bekijk hieronder alle uitslagen en de eindstand van de competitiefase van de Champions League



FC Barcelona - Atalanta 2-2

Borrusia Dortmund - Shakhtar Donetsk 3-1

Aston Villa Celtic 4-2

Girona - Arsenal 1-2

Manchester City - Club Brugge 3-1

Bayern München - Slovan Bratislava 3-1

VfB Stuttgart - Paris Saint-Germain 1-4

Sporting Portugal - Bologna 1-1

Red Bull Salzburg - Atletico Madrid 1-4

Juventus - Benfica 0-2

Inter - AS Monaco 3-0

Lille OSC - Feyenoord 6-1

Dinamo Zagreb - AC Milan 2-1

Bayer Leverkusen - Sparta Praag 2-0

PSV - Liverpool 3-2

Young Boys - Rode Ster Belgrado 0-1

Stade Brest - Real Madrid 0-3

Sturm Graz - RB Leipzig 1-0

Eindstand competitiefase Champions League

Liverpool, FC Barcelona, Arsenal, Inter, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen, Lille OSC, Aston Villa zijn als clubs in de top 8 al zeker van de achtste finales van de Champions League. De nummers 9 tot en met 24 komen eerst nog in actie in de tussenronde.