Begrip voor publiek van Ajax: ‘Ze mogen Kenneth Taylor gewoon uitfluiten’

Valentijn Driessen en Mike Verweij worden het niet eens over de fluitconcerten die Kenneth Taylor donderdagavond ten deel vielen bij zijn wissel tegen Bodø/Glimt. De middenvelder werd in het Conference League-duel na zeventig minuten gewisseld door Branco van den Boomen en kreeg vervolgens een oorverdovend cynisch applaus van het publiek in de Johan Cruijff ArenA.

Taylor werd bij een 0-2 achterstand door trainer John van ‘t Schip naar de kant gehaald. Toen het bord omhoog ging, gingen de supporters in de Johan Cruijff ArenA massaal op de banken staan.

Taylor speelde in de ogen van het publiek een ondermaatse wedstrijd. De middenvelder kreeg een luid, duidelijk cynisch applaus toen hij het veld verliet. Van den Boomen, die na maandenlang blessureleed zijn rentree maakte, werd wel oprecht toegejuicht.

Verweij laat in Kick-off, de voetbalpodcast van De Telegraaf weten zich erg te hebben gestoord aan het uitfluiten van Taylor door het Ajax-publiek. “Hoe slecht hij ook speelde… Dit is wel typisch voor het publiek van Ajax. Je zou zeggen: ‘Dit gebeurt normaal gesproken bij Feyenoord niet’, maar daar werd Rick Karsdorp als ex-speler donderdag tijdens het Europa League-duel met AS Roma ook op een fluitconcert getrakteerd.”

“Veel mensen hebben wel voor hem geklapt, het is echt niet zo dat iedereen hem heeft uitgefloten bij zijn wissel”, geeft de clubwatcher van Ajax aan. “Welke fan denkt dat Taylor de volgende wedstrijd beter gaat spelen door hem uit te fluiten, is natuurlijk redelijk kortzichtig. Dat verbaast me wel elke keer bij het publiek van Ajax. Je mag en moet kritisch zijn, spelers mogen echt wel uitgefloten worden, maar bij jonge jongens die al zo onder druk staan helpt het vaak niet.”

Driessen vindt het uitfluiten van de 21-jarige Ajacied daarentegen meer dan terecht. “Zo jong is Taylor niet meer hè, Mike. Hij is ook bij een WK (in Qatar, red.) geweest, dus op een gegeven moment mogen de supporters van Ajax hem gewoon uitfluiten en hun onvrede uiten. Je kan daar ook heel goed uitkomen, heeft Daley Blind bewezen. Je moet dan een grote jongen zijn. Het is profvoetbal, dus je moet ook wat kunnen incasseren.”

“Diezelfde Daley Blind heeft ook aangeven hoe moeilijk en pijnlijk het uitfluiten door de Ajax-fans voor hem was”, reageert Verweij.

