Been lyrisch: 'Een héél interessante spits, die zit nog niet op zijn top in Nederland'

RKC Waalwijk is bezig met een ware opmars in de Eredivisie. Henk Fraser zag zijn opgeleefde team zondag met maar liefst 5-0 winnen van NAC Breda. Mario Been keek met veel interesse naar de vijfklapper van RKC en zag één speler excelleren in het Mandemakers Stadion.

Oskar Zawada scoorde tegen NAC in de 28ste en 72ste minuut, waardoor de Pools aanvaller nu op negen doelpunten staat in de Eredivisie. Zawada was daarnaast tweemaal trefzeker in de TOTO KNVB Beker.

Been is onder de indruk van de 1.92 meter lange aanvaller van RKC. ''Hij is mijn speler van de week, met twee goals'', aldus de rapporteur van De Telegraaf, die zich afvraagt waar het plafond ligt van Zawada. ''Kan hij zijn ploeg in de Eredivisie houden?''

''Dat vind ik een héél interessante spits, waarvan ik denk dat hij zeker niet op z'n top zit in het Nederlandse voetbal'', verwacht Been niet dat Zawada zijn loopbaan afsluit bij de nummer zeventien in de Eredivisie. De scorende aanvaller ligt in Waalwijk nog bijna anderhalf jaar vast.

Been vindt vooral de veelzijdigheid van Zawada van toegevoegde waarde voor het tegen degradatie vechtende RKC. ''Hij is heel sterk, enorm balvast en wint duels, maar is daarbij voor zijn lengte ook redelijk mobiel en in staat om op momenten dat het moet snel te handelen.''

Zawada voegde zich vorig jaar zomer bij RKC, dat de lange aanvaller een tweejarig contract voorlegde. De spits scoort na een stroeve start steeds vaker en lijkt een belangrijke rol te spelen voor de Waalwijkers in de strijd tegen rechtstreekse degradatie.

Theo Janssen was zondag in Studio Voetbal lovend over spelmaker Mohamed Ihattaren. Daarbij noemde de analist ook Zawada zeer belangrijk in de opmars van RKC in de afgelopen weken.