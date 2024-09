Thomas Beelen is donderdagavond mogelijk ‘gewoon’ beschikbaar voor Feyenoord in het thuisduel met Bayer Leverkusen. De 23-jarige verdediger moest tegen FC Groningen (2-2) noodgedwongen in de rust gewisseld worden, maar lijkt fit genoeg voor de start van de Champions League.

Beelen was woensdag aanwezig op de afsluitende training van Feyenoord richting het duel met Bayer Leverkusen. Dat lijkt een goed teken voor zijn inzetbaarheid tegen de Duitse landskampioen.

Naast Beelen is ook Anis Hadj Moussa terug van zijn blessure. De Algerijns international, die in Groningen geen minuten kon maken, lijkt donderdag eveneens terug te keren in de wedstrijdselectie van Feyenoord. Datzelfde geldt voor Ramiz Zerrouki, die afgelopen weekend geschorst was.

Vleugelspeler Bart Nieuwkoop, die tegen Groningen nog 62 minuten meespeelde, is deze week niet inzetbaar. De 28-jarige Zeeuw was afwezig tijdens de afsluitende training van Feyenoord en moet de thuisduels met Bayer Leverkusen en NAC Breda laten schieten.

Het mooiste nieuws voor Feyenoord werd afgelopen maandag al wereldkundig gemaakt. Miljoenenaanwinst In-beom Hwang, de grootste aankoop van afgelopen zomer, kan donderdag zijn debuut maken. Woensdag stond de 27-jarige middenvelder uit Zuid-Korea eveneens op het trainingsveld.

Trainer Brian Priske moet het tegen Bayer Leverkusen nog wel doen zonder Quilindschy Hartman, Hugo Bueno en Calvin Stengs. De bezoekers uit Leverkusen missen enkel Exequiel Palacios in De Kuip.

Priske geeft woensdagmiddag om 15:00 uur nog een persconferentie in aanloop naar het Champions League-duel met Bayer Leverkusen. De aftrap is donderdagavond al om 18:45 uur.