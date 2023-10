BBC: Engelse voetbalbond gaat wijzigingen doorvoeren in de speelkalender

Donderdag, 19 oktober 2023 om 22:04 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:18

Naar alle waarschijnlijkheid zullen replays in de derde en vierde ronde van de FA Cup geschrapt worden, zo weet de BBC te melden. Dat is één van de veranderingen die de Engelse voetbalbond FA op het oog heeft om de spelers enigszins te ontlasten met het oog op de steeds voller rakende (Europese) voetbalkalender. Wanneer de veranderingen doorgevoerd worden, is nog onbekend. Mogelijk vinden deze plaats vanaf het seizoen 2025/26, wanneer het nieuwe tv-contract ingaat.

Replays in de FA Cup zijn een vast onderdeel van de Engelse speelkalender. Bij een gelijkspel vindt er geen verlenging of strafschoppenserie plaats, maar moet het duel overgespeeld worden in het stadion van de uitspelende ploeg. Daarnaast ligt het in de lijn de verwachting dat vijfde rondes in de FA Cup verschoven worden naar het weekend, om zo meer ruimte te bieden aan UEFA-competities.

Ook lijkt er een einde te komen aan de tweede halve finale in de EFL Cup. De FA, die nog niet met een officiële bevestiging richting de BBC komt, heeft die veranderingen op het oog naar aanleiding van de steeds voller rakende speelschema's van de UEFA. Zo nemen er vanaf volgend seizoen 36 clubs deel in de groepsfases van zowel de Champions League als de Europa League.

Een van de gevolgen daarvan, naast het toenemende aantal wedstrijden, is dat de openingsfase van bovengenoemde Europese toernooien tien midweekse dagen in beslag neemt in plaats van de nu gebruikelijke zes. Inclusief de interlandwedstrijden zou dat voor Engelse clubs betekenen dat er maximaal twaalf vrije midweken zijn om bekerwedstrijden in af te werken.

De Premier League bevestigde woensdag nog dat er vijf midweekse speelrondes plaats zullen vinden vanaf 2025. Dat is één midweekse speelronde meer dan dit seizoen het geval is. Dat is besloten om de zendgemachtigden tegemoet te komen. Op die manier kunnen zij meer wedstrijden live uitzenden.

Wedstrijdloze midweekse speeldagen zijn nodig voor de FA voor het geval er wedstrijden in de zesde ronde en halve finale van de FA Cup, en de finale van de EFL-Cup, die allemaal in het weekend gespeeld worden, verschoven moeten worden. Vrije midweekse speeldagen worden door de steeds voller rakende kalender dusdanig schaars, dat de FA heeft besloten replays in de derde en vierde ronde van de FA Cup en tweede halve finale van de EFL Cup te schrappen. Mogelijk volgen er nog meer wijzigingen in de speelkalender.

Virgil van Dijk spreekt zich regelmatig uit over het hoge aantal wedstrijden in het hedendaagse voetbal. Recentelijk deed hij dat op een persconferentie van het Nederlands elftal in Zeist wederom. De aanvoerder van zowel Liverpool als Oranje ziet de speelkalender steeds voller raken en hoopt op verandering. "Vandaar die discussie. Ik denk dat wij als spelers daar iets van moeten zeggen en tot een oplossing moeten komen. De gezondheid is wel iets belangrijker dan het geld dat het oplevert. Hopelijk komt daar een oplossing voor.”