Bayern-talent Tel schiet kans op EK voor Oranje Onder 19 aan diggelen

Oranje Onder 19 maakt geen kans meer op het jeugd-EK dat komende zomer in Noord-Ierland wordt afgewerkt. Het jeugdelftal van bondscoach Mischa Visser ging zaterdag in Assen met 0-1 onderuit tegen de leeftijdsgenoten van Frankrijk. Door de nederlaag tegen de directe concurrent kan Oranje Onder 19 deelname aan het eindtoernooi vergeten.

Bijzonderheden:

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Visser had in zijn basiself plek ingeruimd voor onder meer de PSV-talenten Isaac Babadi en Tygo Land. De Ajacieden Silvano Vos en Julian Rijkhoff verschenen eveneens aan de aftrap. Beide ploegen hielden elkaar voor rust nog in evenwicht, maar vroeg in de tweede helft wist Mathys Tel, het grote talent van Bayern München, de ban vanaf de strafschopstip te breken: 0-1. Nederland slaagde er in het restant van de wedstrijd niet meer in om een nederlaag te voorkomen.

In een poule met verder België en Litouwen gaat er slechts één team naar het jeugd-EK. Frankrijk staat na twee van de drie gespeelde duels met zes punten bovenaan, achtervolgd door Nederland en België, die beide drie punten hebben. Omdat er wordt gekeken naar onderling resultaat zijn de Fransen niet meer te achterhalen. Oranje Onder 19 wacht aanstaande dinsdag nog een wedstrijd om des keizers baard tegen de leeftijdsgenoten van België.

Opstelling Nederland: Steur; Read, Van de Blaak, Blokzijl, Agougil (80' Smit); Vos (46' Kleijn), Land (87' Van de Haar), Babadi; Slory (46' Addai), Rijkhoff (57' Van Duiven), Banzuzi.

Nederland Onder 19 - Frankrijk Onder 19 0-1

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

‘52 0-1 Mathys Tel (strafschop)