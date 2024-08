Bayern München reist zonder Matthijs de Ligt af naar Zuid-Korea

Matthijs de Ligt reist niet met Bayern München af naar het trainingskamp in Zuid-Korea. De Duitse recordkampioen heeft de lijst bekendgemaakt met spelers die deelnemen aan de Audi-zomertournee en daarop ontbreekt de naam van de centrumverdediger.

Erik ten Hag wil graag herenigd worden met De Ligt en ziet de voormalig Ajacied maar wat graag naar Manchester United komen. Eerder deze maand maakte de in Haaksbergen geboren oefenmeester publiekelijk bekend dat er interesse is in de Oranje-international.

De afwezigheid in de selectie suggereert dat het werk achter de schermen in een stroomversnelling kan zijn geraakt. BILD meldde vorige week dat een bod van 35 miljoen zou zijn afgewezen door United.

Iemand die wel mee is op trainingskamp met Bayern is Noussair Mazraoui. Ook hij wordt begeerd door Ten Hag en United, maar die deal is afhankelijk van een vertrek van Aaron Wan-Bissaka naar West Ham United.

Verwacht wordt dat De Ligt zich op 2 augustus weer meldt bij Bayern. De verdediger, die deze zomer met Oranje in Duitsland was voor het EK, zit voorlopig in de wachtkamer.

Florian Plettenberg wist woensdagochtend namens Sky Sport te melden dat Bayern in contact blijft met United om tot een akkoord te komen. Dat geldt voor zowel De Ligt als Mazraoui.

Mazraoui en De Ligt kunnen bij United herenigd worden met nog een oude bekende. Eerder deze zomer werd de transfer van Joshua Zirkzee namelijk al afgerond. Het drietal droeg in het verleden samen het shirt van Bayern.