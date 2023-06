Bayern München mikt na vertrek van Blind op pikant ‘Lewandowski-scenario’

Zaterdag, 3 juni 2023 om 10:22 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:30

Bayern München gaat vol voor de komst van Raphaël Guerreiro, zo meldt journalist Florian Plettenberg van Sky Deutschland. De Duitse landskampioen ziet in de bijna transfervrije linksback van Borussia Dortmund de ideale vervanger voor de vertrekkende Daley Blind en João Cancelo. De laatste keer dat Bayern iemand transfervrij van Dortmund overnam, zal nog vers op het netvlies van die Borussen staan. Dat betrof namelijk Robert Lewandowski, die bij Bayern in acht seizoenen alles kort en klein schoot.

Door het vertrek van Blind (transfervrij) en Cancelo (gehuurd van Manchester City, optie tot koop niet gelicht) heeft Bayern nog twee volwaardige linksbacks over in de selectie. Lucas Hernández en Alphonso Davies moeten op dit moment uitmaken wie er een basisplek verdient in het elftal van Thomas Tuchel. Als het aan Tuchel ligt, komt er echter nog een derde optie bij. Guerreiro kan transfervrij opgepikt worden bij Dortmund, al zijn er kapers op de kust.

Ook Atlético Madrid wil Guerreiro namelijk maar wat graag inlijven. Los Rojiblancos hebben zelfs al met de zaakwaarnemer van de 29-jarige Portugees gesproken. Ook OGC Nice zou interesse hebben, maar volgens Fabrizio Romano hebben Bayern en Atlético een streepje voor bij Guerreiro. De linkspoot zou zijn collega's bij Dortmund al ingelicht hebben open te staan voor een overstap naar de aartsrivaal.

Lewandowski was de laatste die transfervrij de overstap van Dortmund naar Bayern maakte. Die bleek uiterst succesvol; de huidig spits van Barcelona vond in 375 duels voor der Rekordmeister liefst 344 keer het net. De laatste speler die de omgekeerde weg bewandelde was Niklas Süle afgelopen zomer. Süle was voorbije jaargang net als Guerreiro onbetwist basisspeler bij Dortmund.