Bayern München heeft Chelsea-speler met waarde van 50 miljoen euro op het oog

Levi Colwill wordt als een serieuze optie beschouwd om het gat in de defensie bij Bayern München te dichten. De centrale verdediger zou bovenaan het lijstje staan bij der Rekordmeister, mits de transfer van Jonathan Tah niet doorgaat.

De jeugdexponent van Chelsea wordt om nog een reden als belangrijk doelwit gezien. Zo is de 21-jarige verdediger een linkspoot en daar is de club uit München wanhopig naar op zoek, weet Florian Plettenberg, reporter van de Duitse tak van Sky Sport.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Bayern is gestart met de eerste gesprekken omtrent de centrale verdediger en volgens Plettenberg staat hij al een lange tijd op het lijstje van de Duitse recordkampioen.

In het seizoen 2022/23 speelde Colwill op huurbasis namens Brighton & Hove Albion, waar hij twee assists leverde in 17 wedstrijden in de Premier League. Die prestaties waren goed genoeg om hem te verzekeren van een vaste plek in de Chelsea-selectie afgelopen seizoen.

Colwill speelde 23 Premier League-wedstrijden namens Chelsea, waar hij zowel als centrale verdediger en linksback uitkwam afgelopen seizoen. Daarin was hij goed voor één assist en één doelpunt.

De 21-jarige verdediger speelde in oktober zichzelf in de kijker bij Gareth Southgate, de bondscoach van Engeland. Daar maakte hij in een oefeninterland tegen Australië zijn interlanddebuut bij de hoofdmacht.

Ondanks dat de 1,87 meter lange verdediger na zijn interland niet meer opgeroepen werd, zat hij wel in de EK-voorselectie van Southgate. Echter besloot de Engelse bondscoach de verdediger thuis te laten, daar Southgate voor ervaring koos.

Colwill heeft een contract tot medio 2029 bij Chelsea, met een optie voor nog een jaar. Transfermarkt schat de waarde van Colwill op 50 miljoen euro, wat 20 miljoen euro meer is dan Jonathan Tah, Bayerns voornaamste transferdoelwit.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties