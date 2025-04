Bayern München is na winst stap dichter bij landstitel, maar ziet ook sterspeler uitvallen

Bayern München heeft vrijdag uitstekende zaken gedaan in de strijd om het kampioenschap in Duitsland. Vincent Kompany zag zijn sterrenformatie met 1-3 winnen op bezoek bij FC Augsburg, na een 1-0 achterstand. Bayern staat nu negen punten los van achtervolger Bayer Leverkusen, dat zaterdag tegen Heidenheim de kans krijgt om het gat kleiner te maken.

Bayern zocht direct de aanval op, met een hoofdrol voor de bedrijvige Leroy Sané. De linkervleugelaanvaller was enkele keren dicht bij de openingstreffer, net als Michael Olise. Het was echter Augsburg dat de ban brak in de 29ste minuut.

Op aangeven van Jeffrey Gouweleeuw met een prachtige lange pass schoot Dimitris Giannoulis van dichtbij onberispelijk raak. De tegenslag liet Bayern niet echt wankelen en de thuisclub werd al snel weer naar achteren gedrukt. Het was uiteindelijk Jamal Musiala die de achterstand wegpoetste kort voor rust met een knal in de linkerbenedenhoek.

Bayern denderde ook na de hervatting door en had pech toen Olise op aangeven van Sané de lat raakte. Even later was er nog meer tegenspoed voor de koploper in de Bundesliga: Musiala haakte af met een hamstringblessure, met routinier Thomas Müller (35) als zijn vervanger in de voorhoede.

Zes minuten na de aftocht van Musiala verscheen de 1-2 op het scorebord. Harry Kane kopte raak en tekende daarmee voor zijn 23ste goal in 26 optredens in de Bundesliga. Uitblinker Olise fungeerde als aangever. Kane staat overigens op 34 treffers dit seizoen in alle competities.

Augsburg moest in de slotfase meer risico's nemen, wat Bayern met zijn snelle aanvallers redelijk in de kaart speelde. De fans van de nummer acht in de Bundesliga gingen nog eens achter de thuisclub staan, waardoor de laatste tien minuten boeiend waren.

Bayern hield stand in Augsburg, zag Chrislain Matsima in eigen doel schieten in blessuretijd, en zet een stap dichter richting het Duitse kampioenschap. Daarnaast is het een goede generale voor de eerste ontmoeting met Inter van dinsdag in de kwartfinale van de Champions League.