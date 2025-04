Bayern München is het in eigen land niet kwijt en zet Heidenheim achteloos aan de kant

Bayern München heeft zich zaterdagmiddag hersteld van de midweekse Champions League-uitschakeling tegen Inter. Op bezoek bij FC Heidenheim kon de Bundesliga-koploper zonder grootse inspanning zegevieren: 0-4.

Bayern had niet lang nodig om het bal te openen. Harry Kane, die in Duitsland hard op weg is de eerste officiële prijs uit zijn carrière te winnen, werd met de rug naar de goal toe aangespeeld, draaide open naar zijn linker en vond feilloos de onderhoek: 0-1. Voor de Engelse goaltjesdief was het zijn 24ste Bundesliga-doelpunt van de campagne.

In minuut negentien leek de wedstrijd reeds beslist. Met een splijtende steekpass vond Serge Gnabry de diep lopende rechtsback Konrad Laimer, die plots één op één met Heidenheim-doelman Kevin Müller stond. De Oostenrijker bleef kalm en faalde niet: 0-2.

Ook Kingsley Coman zou nog vóór de thee meedoen in de feestvreugde. De Fransman met aflopend contract vond vanuit een moeilijke hoek knap een gaatje: 0-3.

Mocht Frank Schmidt, de hoofdtrainer van de thuisploeg, een knetterende donderspeech hebben gehouden in de rust, sorteerde deze weinig effect. De tweede helft was net aan tien minuten onderweg toen Joshua Kimmich vanaf de rand van de zestien de 0-4 verzorgde.

Na het veiligstellen van de zege kon Vincent Kompany aan het wisselen slaan. Zo gunde hij minuten aan de afscheid nemende Thomas Müller en aan Gabriel Vidovic, een 21-jarige Kroatische aanvaller die op een blauwe maandag in het seizoen 2022/23 nog uitkwam voor Vitesse en pas vijf wedstrijden namens Bayern achter zijn naam had staan.

Achteroverleunend speelde Der Rekordmeister de wedstrijd uit. De voorsprong op achtervolger Bayer Leverkusen bedraagt, met nog vierenhalf speelrondes te gaan, negen punten. De formatie van Xabi Alonso gaat zondag op bezoek bij St. Pauli. Heidenheim geldt met de huidige zestiende plaats terdege als degradatiekandidaat.