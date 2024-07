Bayern München heeft de komst van João Palhinha bevestigt. De Portugese middenvelder heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2028 en levert Fulham zo'n 50 miljoen euro op.

Bayern leek Palhinha vorig jaar al binnen te hebben. De Portugees vloog al naar München, doorstond de medische keuring en rondde alle mediaverplichtingen af, maar Bayern wist de middenvelder niet voor de Duitse transferdeadline in te schrijven.

Florian Plettenberg, journalist van het Duitse Sky Sport, beweerde echter dat beide partijen vorig jaar na het verstrijken van de transferdeadline toch tot een mondeling akkoord waren gekomen, waardoor de bevestiging een kwestie van tijd zou zijn.

Nu heeft der Rekordmeister wel beet. De club zal een bedrag van 51 miljoen overmaken naar Fulham, plus nog 5 miljoen aan eventuele bonussen. Palhinha heeft een contract getekend tot medio 2028.

Palhinha was tot voor kort actief op het EK, waar hij met Portugal in de kwartfinale strandde. In alle vier de duels kon hij rekenen op een basisplaats.

Palhinha wordt tevens de duurste uitgaande transfer van Fulham aller tijden. De Portugees speelde in totaal 79 wedstrijden voor de Londense club en wist daarin acht keer te scoren.

Palhinha wordt bij Bayern de vijfde aanwinst voor het nieuwe seizoen. In februari werd 13 miljoen euro neergelegd voor de van Granada afkomstige linksbuiten Bryan Zaragoza. Voor rechtsbuiten Nestory Irankunda (Adelaide United) werd door Bayern 3,4 miljoen euro betaald. Hiroki Ito werd bovendien voor 23,5 miljoen euro overgenomen van VfB Stuttgart en Michael Olise werd voor 53 miljoen euro weggekocht bij Crystal Palace.

