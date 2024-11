Bayer Leverkusen speelt tegen hekkensluiter Bochum voor de derde keer op rij gelijk in de Bundesliga

Bayer Leverkusen heeft zaterdagmiddag opnieuw duur puntenverlies geleden. Op bezoek bij hekkensluiter VfL Bochum speelde de ploeg van Xabi Alonso ondermaats, maar door een treffer van Patrik Schick leek het toch 0-1 te worden. Het dappere Bochum gaf echter niet op en maakte vlak voor tijd gelijk via Koji Miyoshi, die Bochum zo zijn tweede punt van het seizoen bezorgde: 1-1. Landskampioen Leverkusen blijft steken op plek vier.

Bij Bochum lag het (ex-)Eredivisiegehalte met de aanwezigheid van Jakov Medic, Maximilian Wittek en Matús Bero behoorlijk hoog. Dani de Wit begon op de bank, terwijl Myron Boadu wegens een blessure niet van de partij was. Aan de kant van Leverkusen stond Jeremie Frimpong rechts op het middenveld. Jonas Hofmann, Florian Wirtz en spits Schick moesten voorin voor de treffers zorgen.

Leverkusen begon uiteraard als de torenhoge favoriet in het duel met degradatiekandidaat Bochum en kwam bijna razendsnel op voorsprong, toen Wirtz zijn man fraai voorbij dribbelde en scherp voorgaf. Net te scherp, zo bleek, daar Schick een schoenmaat of twee tekortkwam om binnen te tikken. De bal schoot door tot bij de tweede paal, waar Frimpong door goed ingrijpen van de Bochum-defensie net niet bij de bal kwam.

Bochum wist daar weinig tegenover te stellen, al was de actie van Moritz Broschinski alleraardigst. De spits sneed richting de zestien en loste een schot, dat gepakt werd door Lukás Hrádecký. Aan de andere kant was het vervolgens raak voor Leverkusen. Wirtz verstuurde maar weer eens een mooie pass en zag Schick via het been van doelman Patrick Drewes en de binnenkant van de paal afronden: 0-1.

De eerste helft kende weinig hoogtepunten meer. Zo maakte Hrádecký enkele voorzetten van Bochum onschadelijk en loste Piero Hincapié een hard schot, dat een halve meter over het doel van Drewes zeilde. Frimpong werd ondertussen niet al te veel in het spel betrokken. Het laatste gevaar voor rust kwam van de voet van Broschinski, die opnieuw niet goed genoeg naar een hoek schoot en Hrádecký zag redden.

Leverkusen leek ook na rust niet honderd procent te geven, al kreeg het wel kansjes via Schick en Hofmann. Hun pogingen bleken onvoldoende om Drewes te passeren. Bochum kwam er regelmatig gevaarlijk uit via met name de zijkanten, maar ook voor de ploeg van nieuwbakken trainer Dieter Hecking zonder resultaat. Felix Passlack baalde bovendien, toen zijn schot in kansrijke positie door een verdediger werd gekeerd.

Bochum speelde met name in de slotfase niet als een ploeg die kansloos onderaan staat en zette Leverkusen regelmatig onder druk. Het leek desondanks bij 0-1 te blijven, maar niets bleek minder waar. Miyoshi speelde invaller De Wit aan en de ex-AZ'er probeerde het direct met een schot. Zijn inzet werd gekeerd door Jonathan Tah, die daarna niet kon voorkomen dat de rebound een prooi was voor Miyoshi: 1-1.