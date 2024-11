Bayer Leverkusen speelt voor de vierde keer in vijf wedstrijden gelijk in de Bundesliga

Bayer Leverkusen en VfB Stuttgart, vorig seizoen de nummer één en twee van de Bundesliga, hebben vrijdagavond een bloedeloze remise op het scorebord neergezet. Beide ploegen kwamen niet tot scoren en zodoende blijft de ploeg van Xabi Alonso voorlopig derde. De ploeg kan nog wel van die plek afgestoten worden.

Bij Leverkusen kon Jeremie Frimpong rekenen op een basisplek. De Nederlander zette ook het eerste wapenfeit van de wedstrijd op zijn naam, maar Stuttgart-doelman Alexander Nübel had een antwoord op het schot van de linkervoet van Frimpong.

Leverkusen had in de eerste helft het veldoverwicht en vertaalde dat wel in kansen - zo kopte Edmond Tapsoba rakelings naast - maar niet in doelpunten. Gevaarlijke voorzetten van Frimpong en Florian Wirtz vonden nét niet een voet of hoofd van Victor Boniface.

Tapsoba was het dichtste bij de openingstreffer, maar uit een corner kopte de Burkinees de bal op de bovenkant van de lat. Zodoende gingen beide ploegen aan de thee met een 0-0 ruststand op het bord. Die zou ook in de tweede helft, waar Leverkusen ook sterker was dan de tegenstander, niet meer verdwijnen, hoewel Boniface wel daar dicht bij was.

De Nigeriaan trof na een fout achterin van Anrie Chase namelijk weer het houtwerk, ditmaal de paal. Frimpong kreeg ook weer een goede kans op de openingstreffer, maar - tot woede van hemzelf - kopte hij de bal naast de verkeerde kant van de paal.

In de slotfase doofde de wedstrijd echter als een nachtkaars. Beide partijen kwamen niet echt meer tot kansen en zodoende eindigde het duel in een bloedeloze remise. Het betekent voor Leverkusen het vierde gelijke spel in vijf wedstrijden in de Bundesliga.

Eerder werd er al achtereenvolgend geremiseerd tegen Bayern München (1-1), Holstein Kiel (2-2) en Werder Bremen (2-2). Ondertussen werd er nog wel gewonnen van Eintracht Frankfurt (2-1). De mannen van Alonso bivakkeren zodoende tijdelijk op een derde plek, hoewel Union Berlin, Frankfurt en SC Freiburg de ploeg uit Leverkusen nog wel allen in kunnen halen aankomend weekend.