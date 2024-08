Basisspeler van Feyenoord haakt af in warming-up voor duel met Willem II

Feyenoord moet het zaterdagmiddag stellen zonder Thomas Beelen. De centrumverdediger heeft in de warming-up voor de Eredivisie-wedstrijd tegen Willem II een onbekende blessure opgelopen.

Beelen neemt opmerkelijk genoeg wel plaats op de bank. Zijn plek in de basis wordt op het allerlaatste moment ingenomen door Neraysho Kasanwirjo.

"Waarom hij wel op de bank zou kunnen zitten? We weten nog niet wat er aan de hand is", zegt ESPN-analist Mario Been vlak voor de aftrap. "Het zou ook kunnen dat hij last heeft van hoofdpijn en dat het zou kunnen zakken, maar we weten het niet."

Eredivisie PEC Zwolle ZWO 2024-08-18T12:30:00.000Z 14:30 Feyenoord FEY

Eredivisie Willem II WII 2024-08-18T12:30:00.000Z 14:30 Go Ahead Eagles GAE

Feyenoord-trainer Brian Priske heeft weer de beschikking over Quinten Timber, maar begint met Antoni Milambo op het middenveld. Ook Calvin Stengs ontbreekt wegens ziekte, waardoor Luka Ivanusec start. Gjivai Zechiël is gepasseerd.

De wedstrijd tussen Feyenoord en Willem II begon om 16:30 uur en is live te zien op ESPN 2.

Opstelling Feyenoord:Wellenreuther; Geertruida, Kasanwirjo, Hancko; Nieuwkoop, Zerrouki, Milambo, López; Ivanusec, Gimenez, Paixão.

Opstelling Willem II: Didillon-Hödl; Tirpan, Behounek, St. Jago; Doodeman, Bosch, Lachkar, Meerveld, Sigurgeirsson; Sandra, Vaesen.