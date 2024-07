Basisspeler Duitsland verschijnt plotseling met felroze coupe op de training

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Duits international Robert Andrich.

Nadat Memphis Depay in Nederland behoorlijk wat losmaakte door het dragen van een haarband, zijn in Duitsland inmiddels alle ogen gericht op Andrich (Bayer Leverkusen). De negenvoudig international vertoonde zich donderdag vanuit het niets met een felroze coupe op het trainingsveld.

New look for Robert Andrich ??#EURO2024 pic.twitter.com/Bn8uy3L9vp — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 4, 2024

De foto’s van de nieuwe haardracht van Andrich verspreiden zich razendsnel via internet. De defensieve middenvelder, die tijdens alle EK-duels van Duitsland in de basis begon, heeft zijn blonde verf klaarblijkelijk ingeruild voor felroze. Met zijn nieuwe kapsel zal Andrich vrijdag aantreden in de zware kwartfinale tegen Spanje.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties